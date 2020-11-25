Son dakika... Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
25.11.2020 14:55
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
Bakan Varank: "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Bakan Varank: 'Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
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