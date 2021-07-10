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Son dakika! Bakan Varank: "İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık" - Son Dakika

Son dakika! Bakan Varank: "İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık"

10.07.2021 19:42

Son dakika politika haberine göre Bakan Varank: "İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık" Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi düzenlenen törenle açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk altı ayda 105 milyar dolar ihracat rekoru kırıldığını belirterek yıl sonunda beklentinin 200 milyar...

Bakan Varank: "İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık"

Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi düzenlenen törenle açıldı

SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk altı ayda 105 milyar dolar ihracat rekoru kırıldığını belirterek yıl sonunda beklentinin 200 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.

Dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini yapmak için inşa edilen, Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Merkezin açılış töreninde konuşan Bakan Varank, "Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız atılımlarla ülkemizi getirdiğimiz nokta rakamlarla sabit. 2021 yılının ilk altı ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran bir ihracat performansına imza attık. Şimdiden 105 milyar dolar ihracata ulaştık. Böyle devam ederse şimdiye kadar görme şansımız olmadı, 200 miyar dolar ihracat rekorunu aşmış olacağız. Pandemi şartlarında dahi büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biriyiz" dedi.

"4 Eylül'de hızlı tren seferleri başlayacak"

"Sivas'ta üretilen ama bu şehirden ihracatı yapılmayan ürünlerle hesaplandığında Sivas'ın yılda 250 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyebiliriz" diyen Bakan Varank, "Tüm bu gelişmelere rağmen 'Sivas'ta üretim yok, Yüksek Hızlı Tren Sivas'a gelirse burada göç hızlanır' diyebilen maalesef vizyon sahibi olmayan bir muhalefet anlayışı ile de karşı karşıyayız. Ama bunlara rağmen inşallah Sivas'ımız hızlı trenine kavuşacak. Hattın açılması için gece gündüz çalışılıyor. Son eksiklikleri tamamlamak için gayret gösteriliyor. Bir aksilik olmazsa Sivas kongresinin yıl dönümünde yani 4 Eylül itibariyle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri başlayacak" dedi.

" Gaziantep'te baklava açtı, Antalya'da poz verdi"

Bakan Varank, İmamoğlu'nun müsilaj sorumluluk alanı olmasına rağmen sorumluluktan kaçarak Gaziantep'te baklava açarak Antalya'da poz vermeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Aynı vizyonsuz muhalefet zihniyetini biz Kanal İstanbul'da da görebiliyoruz. Milletimiz her şeye karşı çıkan bu muhalefetten sadece görevlerini yerine getirmelerini bekliyor. Hükümetin projeleri ile uğraşmayı bırakıp kendi projelerini geliştirmelerini istiyor. Kanal İstanbul dediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldıranlar kendi görevleri söz konusu olduğunda ortadan kayboluyorlar. Müsilaj meselesinde de bizim Çevre ve Şehircilik Bakanımız çıktı, defalarca çizmelerini de giyerek teknelerle müsilaj temizliği yaptı. Peki İstanbul'un belediye başkanı ne yapıyor? Kendi sorumluluk sahasında olmasına rağmen Antep'te baklava açmaya gidiyor, Antalya'da poz vermeye gidiyor. İşte muhalefetin iş bilmezliğinin en basit örneklerinden birisi bu" şeklinde konuştu.

Açılan tesisin Kangal köpeğinin korunması açısından önemine değinen Bakan Varank, projenin Sivas'a hayırlı olması dileğinde bulundu. Hayvanları koruma kanunun mecliste yasalaştığını hatırlatan Bakan Varank, artık hayvanların kanunla da koruma altına alındığını, bu kanunun üzücü görüntüleri ortadan kaldırmasının temenni ettiğini dile getirdi.

"İlimiz için bu merkez önemli bir ihtiyaçtı"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise yaptığı konuşmada, "Sivas Kangal köpeğinin ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli sebeplerle el değişiminin standartlar üzerinden yapılması, sürekli takibinin yapılması ve Kangal köpeğinin tanınırlığının arttırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik.

Kangal köpeği Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizde Kangal Köpeği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezini rehabilite ederek modern bir tesise dönüştürüyoruz. Bu tesis ile entegre bir şekilde çalışmalarını yürütecekler.

İlimiz için bu merkez önemli bir ihtiyaçtı. Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Dışardan gelen misafirlerimiz Kangal köpeklerini görmek istiyor ancak il merkezinde böyle bir ortam bulunmuyordu. Artık ilimize gelecek turistler nezih bir ortamda; Kangal köpekleri nasıl korunuyor, üretimleri nasıl yapılıyor görecekler. Bu alanda Kangal Köpeği Tanıtım Müzesi, doğal padog alanları, gezinti alanları, hayvan klinikleri, köpek barınak evleri, çocuklarımızın gezeceği alanlar ve kafeterya gibi bölümler bulunmakta. Ayrıca Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi oluşturulmuştur. Çipli Takip Sistemi ile Kangal Köpeğinin kaydı olacak, tüm soy ağacı görülebilecek, Dünyanın neresinde olursa olsun çipi ile üretim ve eğitim merkezinde doğduğu kim tarafından sahiplendirildiğine ulaşılabilecektir" dedi.

Konuşmaların yapıldığı sırada kürsüde bulunan maket Kangal köpeği dikkat çekti. Konuşmaların ardından Varank eline aldığı bir Kangal yavrusunu sevdi ve onunla fotoğraf çektirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkez hizmete alındı.

Kangallar çiplerle takip edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının 'Cazibe Destekleme Programı' desteği ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından Meraküm mevkiinde inşa edilen merkezde güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip birimi yer alıyor. 160 bin metrekare alan içerisinde, 30 bin metrekare kapalı alana sahip proje ile merkezin yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Son dakika! Bakan Varank: İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık
Son dakika! Bakan Varank: İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık
Son dakika! Bakan Varank: İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık
Son dakika! Bakan Varank: İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık

İhracat, Kangal, dolar, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Varank: 'İlk 6 ayda 105 milyar dolar ihracata ulaştık' - Son Dakika


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