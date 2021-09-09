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Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı - Son Dakika

Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı

09.09.2021 14:20

Prometeon Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi, teknoloji ve inovasyonun önemine işaret ederek, Türkiye'ye inandıklarını, yatırımlarının da bunun kanıtı olduğunu bildirdi.

Prometeon Tyre Group Genel Müdür Vekili Roberto Righi, teknoloji ve inovasyonun önemine işaret ederek, Türkiye'ye inandıklarını, yatırımlarının da bunun kanıtı olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Prometeon Lastik Grubu'nun Kocaeli'deki yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılışında konuşan Righi, 60 yılı aşkın süredir Türkiye'de bulunduklarını, grup stratejisi içerisinde de burasının önemli bir rol oynadığını söyledi.

Righi, tesisin açılışıyla deneyimli, becerili, kendini adamış ve tutkulu insanlara; hizmet verme, inovasyon yapma ortamı sağladıklarını vurgulayarak, "Teknoloji ve inovasyona inanıyoruz, aynı zamanda bu ülkeye ve geleceğine de inanıyoruz. Yatırımlarımız da bunun kanıtı. Türkiye'ye 2017-2023 yıllarında, yani 6 yılda 150 milyon avrodan fazla yatırım yapmış, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Dünyanın her yerinde ürün ve hizmetlerimizin mükemmelliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İlk 5 ayın verilerine baktığımızda pandemi öncesi dönemin rakamlarına ulaşmış durumdayız"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani de Pirelli'nin her zaman İtalya için "amiral gemisi" olduğunu belirterek, bu şirketin Türkiye'ye her zaman öncelik verdiğini söyledi.

Ar-Ge merkezinin de açılmasıyla olabilecek en yüksek ortaklık seviyesine ulaşılacağına işaret eden Gaiani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlattı.

Gaiani, görüşmenin son derece uzun, dostane olduğunu dile getirerek, şunlar kaydetti:

"G-20'nin uluslararası gündemi de görüşülen konular arasındaydı. Bir yandan da ikili ilişkiler üzerinde durdular ve ekonomi konusuna özellikle önem verdiler. İlk 5 ayın verilerine baktığımızda şunu görüyoruz; artık pandemi öncesi dönemin rakamlarına ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizlere 30 milyar dolar (ticaret hacmi) hedefimizi hatırlattı. 2,5 yıl önce geldiğimde bana böyle bir hedef vermişti. Bu görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Prometeon gibi başarılı şirketler sayesinde ve Türkiye'deki ortakları sayesinde bu hedef, son derece zorlu bir hedef ama gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Sayın Bakan Varank'ın ve Türk makamlarının yardımıyla bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ise desteklerinden dolayı Bakan Varank ile açılışın gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

"Cirolarının yaklaşık yüzde 3'ünü inovasyon yatırımlarına harcıyoruz"

Prometeon Tyre Group Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Global Direktörü Alexandre Bregantim, 3 yıl önce bu Ar-Ge merkezinin bir hayal olduğunu, bunun önce proje, sonra da gerçek haline geldiğini anlattı.

Bregantim, şirket olarak başından beri kendi teknolojilerini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirerek, "Kocaeli'deki fabrikamızı grubumuzun en büyük ticari lastik üretim merkezine dönüştürdük. Üretim kapasitemizi 1,5 milyon adede çıkardık. Üstelik Türkiye, grubun en gelişmiş teknolojiye sahip fabrikası olarak Prometeon'un en premium pazarları olan Avrupa ve Türkiye için üretimde başrolü üstleniyor." diye konuştu.

Cirolarının yaklaşık yüzde 3'ünü inovasyon yatırımlarına harcadıklarını aktaran Bregantim, Ar-Ge merkezinin, grubun gurur kaynağı olan Prometeon teknolojisinde kritik bir role sahip olacağını, Ar-Ge merkezinde yakıt tüketimini ve karbondioksit emisyonlarını azaltan yeni lastik teknolojileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Righi, Cander, Bregantim ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikleri Prometeon Ar-Ge Merkezi'ni gezdi.

Prometeon Ar-Ge Merkezi 15 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı

Prometeon Ar-Ge Merkezi, grubun Kocaeli fabrikasında 15 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı. Şirketin, Türkiye'de cirodan Ar-Ge çalışmalarına ayırdığı pay yükselirken, endüstriyel ve ticari lastiklerin Ar-Ge'si Türk mühendislerine emanet ediliyor. Yatırımla Türkiye'deki Ar-Ge ekibi yaklaşık 100 kişiye yükselirken, Ar-Ge merkezinde geliştirilen prototip ve patent sayısının da artması hedefleniyor.

Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı
Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı
Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı
Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Prometeon'un yeni Ar-Ge Merkezi Kocaeli'de açıldı - Son Dakika
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