Son dakika! Bakan Varank: 'Sanayi Doktora Programı'nı iyileştiriyoruz (4) - Son Dakika

YILDIRIM, TEŞKİLAT BULUŞMASINA KATILDI

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki ziyaretlerinin son kısmında teşkilat buluşmasına katıldı. AK Parti'lilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada konuşan Binali Yıldırım, "İzmir bizi özlemiş biz de sizi özledik. Bu ne heyecan bu ne coşku. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İşte teşkilat işte AK gençlik, işte AK kadınlar, biz büyük bir aileyiz. Biz güçlü bir aileyiz. Biz ilk gün beraber yola çıktık. O günden bugüne hep beraberiz. Gençler 15 ay sonra karar günü. Hazır mısınız? İzmir'de destan yazacak mıyız? Cumhur ittifakı olarak rekor oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmeye var mısınız? Gençler bizim enerjimiz. Sizin enerjiniz Türkiye'nin güvencesi" dedi. İzmir'deki bir sonraki teşkilat buluşmasını stadyumda yapmak istediğini ifade eden Binali Yıldırım, "Bir dahaki toplantıyı Göztepe stadyumunda yapacağız hazır mısınız? Dünya bir stadyum görsün. İzmir için her şeyi yapmaya hazırız. Engelleseler de karşı da çıksalar bunlara rağmen yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halka hizmet Hakk'ka hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. İzmir'in kayıp yıllarını telafi etmek için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Partilileri 2023 yılında yapılacak seçim için daha fazla çalışmaya çağıran Yıldırım, "Sayılı gün çabuk geçer. O günleri iple çekiyoruz. 15 sefer mindere çıktık. Rakiplerimizin tamamını tuş ettik. Yetmedi. Bir geldiler gittiler iki üç derken 6 gelsinler topu gelsin. Biz varız meydandayız. Sandıkta İzmir gereken cevabı verecektir. AK Parti teşkilat buluşmasından bunu anlıyoruz. Ülkemizi dışarıya şikayet edenler ülkemizin yararına olmayacak her işin içinde olanlara karşı 2023 seçimlerinde Cumhuriyet 'in 100'üncü yılında bunlara hak ettiklerini vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.İL BAŞKANI SÜREKLİ'DEN MUHALEFETE ELEŞTİRİAçılışta konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli , İzmir'de son iki yılda kendilerine yetecek büyüklükte salon bulamadıklarını söyledi. Partililere seslenen Sürekli Ramazan Bayramı 'nda 5 bin kişilik bir bayramlaşma yapma sözü verdi. İzmir'de yerel yönetimlere muhalefet için yaptıkları açıklamaları sıralayan Sürekli, "Körfezde tekne turu yaptık. Harmandalı'da, Buca tünellerinde toplantı yaptık. Bizi izlemeye devam edin. İzmirlilere bunları anlatmaya mecburuz. Buca metrosunun temel atma törenini yaptılar dünyanın parasını harcadılar. 529 milyon lira fazla para vererek belediyeyi zarara uğrattılar. Yargı dur dedi. Şimdi de engelleniyoruz diyorlar. Seni engelleyen mi var, yap. Bak biz nasıl yapıyoruz. Konak tünelini iki senede yaptık" dedi. Kültürpark 'ta kesilen 72 ağaçla ilgili de bir açıklama yapan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: "Ağaçlar hastaymış efendim yönetmeliğe göre kesmişler. Hem suçlular hem güçlüler. Kimse sesini çıkarmıyor. Herhalde bazı sivil toplum kuruluşları kesilen ağaçlara değil kesenlerin kimliğine bakıp ona göre tepki veriyor."

Konuşmaların ardından en çok üye kaydı yapan ilçelerin başkanlarına plaketleri takdim edildi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,