Son Dakika | Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz
13.10.2020 10:41
Gelen son dakika haberlerine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı" dedi.
Bakan Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadesine yer verdi.
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