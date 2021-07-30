Son dakika haberi! Bakan Varank'tan yabancı yatırımcılar ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs (Covit-19) salgın şartlarına rağmen yatırımcıların Türkiye'ye gelmeye devam ettiğini kaydederek, "2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim 1.3 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Ayrıca sel felaketinden etkilenen 3 ilimizdeki esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Programı kapsamında Bakan Varank, Osmaneli ilçesi Balaban Meydan'ında gerçekleştirilen yatırım ve istihdam oluşturacak projelerin toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, son dönemde yurt genelinde meydana gelen afetlerde vatandaşları hükümet olarak yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Ekonomi alanında da yürütülen faaliyetlere değinen Bakan Varank, "2021 yılının ilk 6 ayında ülkemizden 129 girişim 1.3 milyar Dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Son dönemde tüm dünya salgından sel felaketine, depremden yangınlara birçok doğal afetle imtihan ediliyor ve maalesef ülkemiz de bu musibetlerden etkileniyor. Biz hükümet olarak her konuda olduğu gibi bu konularda da vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Meydana gelen bu felaketlerin yaralarının sarılması ve sonrasında da olumsuz etkilerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"3 İLİMİZDE SELDEN ETKİLENEN ESNAFIMIZA VE İŞLETMELERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

Bakan Varank, selden etkilenen 3 şehirdeki esnaf ve işletmelere kredi müjdesi de verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgın dönemde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tüm dünyaya örnek oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz bölgesinde bir sel felaketi yaşadık. Bu süreçte tüm kurumlarımız üzerine düşeni en iyi biçimde yaparak vatandaşlarımıza destek oldular. Bakanlık olarak bu konu ile ilgili atacağımız adımı buradan paylaşmak isterim. Biz de bu 3 ilimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize destek olacağız. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelere ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık, tamamen faizsiz Acil Destek Kredisi vereceğiz. Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz için Kredi Garanti Fonu devrede olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

(Cem Kaan Toka - Zuhal Zengin/İHA)