"Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık" - Son Dakika
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"Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık"

24.02.2022 13:55
"Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten yatırımların 4. bölge desteklerinden yararlanması ile yüzde 30 oranında vergi indirimi sağlanmasına ilişkin, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten yatırımların 4. bölge desteklerinden yararlanması ile yüzde 30 oranında vergi indirimi sağlanmasına ilişkin, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ettiklerini belirterek, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük vergisine ilaveten yüzde 30 oranında vergi indirimi sağladıklarını dile getirmesinin ardından, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararı değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların halihazırda genel teşvik sistemi çerçevesinde desteklendiğini belirterek "Bu yatırımlara KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti desteği sağlamaktaydık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda mevzuatta değişikliğe gittiklerini kaydeden Bakan Varank, "Bu değişiklikle lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesine yönelik yatırımların faiz/kar payı desteği hariç olmak üzere en az 4'üncü bölgedeki desteklerden yararlanmasının önünü açıyoruz. Yatırımcılar, yatırımın bulunduğu yere bağlı olarak 5 ve 6'ncı bölge teşviklerinden de faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

Varank, bu yeni düzenleme ile yatırımcıların KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak vergi indirimi getirdiklerini vurgulayarak "Ayrıca, yatırımcılar sigorta primi işveren hissesi desteğinden de faydalanabilecek" diye konuştu.

Yapılan bu revizyon ile firmaların kendileri için ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmelerinin daha cazip hale geldiğini anlatan Varank, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum çerçevesinde bu kararı aldık. Desteklerimizle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamış olacağız " dedi.

(Mustafa Cenik-İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, cumhurbaşkanı, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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