Son dakika... Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarına katılan takımları ziyaret etti (2)
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan takımları ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan takımları ziyaret etti.
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