Son dakika... Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarına katılan takımları ziyaret etti (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan takımları ziyaret etti.

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