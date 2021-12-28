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Son Dakika | Bakan Varank "Türkiye Ekonomi Modeli"ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Varank "Türkiye Ekonomi Modeli"ni değerlendirdi Açıklaması

28.12.2021 15:30
Son Dakika | Bakan Varank "Türkiye Ekonomi Modeli"ni değerlendirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Ekonomi Modeli"ne ilişkin, "Hala meselenin ne olduğunu anlamayıp 'iktidar şapkadan tavşan çıkardı' diyerek meseleyi illüzyona, sihirbazlığa bağlıyorlar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Ekonomi Modeli"ne ilişkin, "Hala meselenin ne olduğunu anlamayıp 'iktidar şapkadan tavşan çıkardı' diyerek meseleyi illüzyona, sihirbazlığa bağlıyorlar. Hayır, ortada bir illüzyon yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, siyasetteki 40 yıllık tecrübesiyle, milletine olan sevdasıyla, devlet yönetimindeki ustalığıyla şapkadan tavşan çıkartmadı, aksine bir kez daha herkese şapka çıkarttırdı." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde her yıl bilim insanlarını ödüllerle taltif etmenin, ülkenin bilim ekosistemi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Araştırmacıların farklı alanlardaki çalışmalarıyla ülke için katma değer ürettiklerini, müreffeh yarınların temellerini attığını dile getiren Varank, ödül alan bilim insanlarının başarılarının nice parlak beyinlere ilham olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin, hedeflerine kararlı şekilde ilerlediğini ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Elbette Türkiye'nin tökezlemesini, hedeflerinden şaşmasını, çıkmaz sokaklarda enerjisini tüketmesini bekleyenler var ancak Türkiye, eskinin yönetemeyen, ne yaptığını, nasıl yaptığını, ne için yaptığını bilmeyen iktidarlar dönemini kapattı. Ülkemizi karşılaştığı her türlü sıkıntıdan, gizli açık tuzaklardan, operasyonlardan ustalıkla çekip, güvenli şekilde yoluna devam ettiren sağlam bir irade yönetimdedir. İşte döviz kurları üzerinden ekonomimize yapılan dayatmalara da aynı ustalıkla cevap veren bu irade sayesinde aylardır masa başından üretilen kara propaganda da birkaç saatte yok olup gitti. Her seferinde muhalefete, döviz kurları üzerinden ekonomimizi ölçmenin nasıl büyük bir hata, nasıl büyük bir haksızlık olduğunu ifade etsek de gerçeğe dönmeleri çağrısında bulunsak da bizi dinlemediler."

"Döviz kuru üzerindeki köpük önemli ölçüde ortadan kalkınca şimdi gerçeğin acı tokadıyla neye uğradıklarını şaşırmış durumdalar." diyen Varank, şöyle devam etti:

"Hala meselenin ne olduğunu anlamayıp 'iktidar şapkadan tavşan çıkardı' diyerek meseleyi illüzyona, sihirbazlığa bağlıyorlar. Hayır, ortada bir illüzyon yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, siyasetteki 40 yıllık tecrübesiyle, milletine olan sevdasıyla, devlet yönetimindeki ustalığıyla şapkadan tavşan çıkartmadı, aksine bir kez daha herkese şapka çıkarttırdı. İşte olan budur. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam edecek, ekonomideki yeni atılım ruhuyla yepyeni bir büyüme hikayesini sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, emekçilerimiz ve elbette bilim insanlarımızla birlikte yazacağız."

"Türkiye küresel aktör olma yolunda ilerliyor"

Bilim ve teknolojinin hedeflere ulaşmada en önemli katalizör olduğunu vurgulayan Varank, katma değerli üretimle büyümenin ve sürdürülebilir refahın bilim ekosisteminin canlılığından geçtiğini söyledi.

Varank, bu sebeple bilim insanlarına, teknoloji ekosistemine her zamankinden daha büyük destekler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 19 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da büyük başarıların altına imza attığını belirten Varank, son dönemde savunma sanayisinde yakalanan başarıların yanında sanayinin diğer alanlarında da özlenen neticelerin elde edilmeye başlandığını kaydetti.

Türkiye'nin kaderini değiştiren "Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında politikalarını belirlediklerini dile getiren Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tasarladığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye'nin ithal ettiği ürünleri yerlileştiriyoruz. Bugün makine sektöründe servo motorlardan CNC tezgahlara kadar Türkiye'de üretilmeyen pek çok ürün yerli imkanlarla üretilebiliyor. Şimdi bu programı diğer sektörlere yaygınlaştırarak 919 kritik ürünün yerlileştirilmesine destek olmaya başladık. Ülkemiz bu sayede dışa bağımlılığını her geçen gün azaltacak. Yüksek teknolojili ürün kapasitesini artırarak cari açığı tersine çevirecek. Türkiye artık özel sektöre verdiğimiz Ar-Ge destekleriyle gelişen teknolojik kapasitesi sayesinde kendi kaderini kendisi tayin ediyor. Kendisine çizilmeye çalışılan sınırları aşarak, küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor."

"Bilim ve teknoloji yatırımları hiç olmadığı seviyelere çıktı"

TEKNOFEST kuşağının bu ilerleyişin en büyük mimarı olacağını ifade eden Varank, bu kuşağın bilim ve teknolojideki bağımsızlığı güçlendireceğini, büyük ve güçlü Türkiye idealini üst noktalara taşıyacağını söyledi.

Varank, gençlerin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını gördükçe 2053 ve 2071 hedefleri noktasında en ufak bir tereddüt duymadıklarını belirtti.

Son 19 yılda ülkedeki bilim ve teknoloji yatırımlarının tarihte hiç çıkmadığı seviyelere çıktığına işaret eden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizdeki Ar-Ge kültürü yapılan yatırımlar sayesinde derinleşti. İnovasyon kapasitesi görülmemiş şekilde arttı. Bugün bilim ve teknolojide gerçekleştirdiği atılımlarla vizyonunu Kutuplara kadar ulaştıran bir Türkiye var. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tesis edecek, küresel yarışta bizi ön sıralara taşıyacak politikalarımızı sürdüreceğiz. Bugün TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerini kazanan çok değerli bilim insanlarımız da bu yolculukta bize katkıda bulunacaklar."

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Mustafa Varank, İktidar, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Varank 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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