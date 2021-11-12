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Son dakika: Bakan Varank: "Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Varank: "Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu"

12.11.2021 18:52
Son dakika: Bakan Varank: "Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu"

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İHA teknolojileri ile artık insanlı savaşan hava araçlarının devrini geride bırakacağız. Her alana doğru zamanda yatırım yapmamız gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İHA teknolojileri ile artık insanlı savaşan hava araçlarının devrini geride bırakacağız. Her alana doğru zamanda yatırım yapmamız gerekiyor. İnsansız hava araçlarında bu treni yakaladık. Türkiye otonom teknolojilerde dünyadaki en önemli oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA EXPO, 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı'nı ziyaret etti. 30 ülkeden 600'ü aşkın firmanın ürünlerini sergilediği fuarda gezen Varank, savunma sanayi ürünlerini inceleyerek bilgi aldı. Bakan Varank, savunma sanayi alanında Türkiye'nin yerlileşme ve millileşme olarak önemli gelişmelere imza attığına dikkat çekti. Bakan Varank ayrıca yerli otomobil TOGG'da gelinen aşamayla ilgili de bilgi verdi.

"SAHA EXPO SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Fuarın savunma sanayi sektörünün gelişmesine fayda sağlayacağını belirterek konuşmasına başlayan Bakan Varank, "Türkiye ve yabancı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar son geliştirdikleri ürünleri sergiliyorlar. Bu fuar kapsamında ticari ortaklıklar da görüşülüyor. Önceki yıllarla kıyasla fuar oldukça gelişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha fazla görüyoruz. Onların sektörde daha fazla ön plana çıkması istediğimiz bir husus. Ne kadar çok firma bu işlerle ilgilenirse ve kendi teknolojilerini geliştirirse Türkiye'de sanayinin de daha fazla gelişmesini sağlar. İlgililerin burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Buraya gelip Türkiye'nin savunma sanayinde ne aşamaya geldiğini görebilirsiniz. Uluslararası alanda sektörde yapacağımız çok önemli işler var. SAHA EXPO ciddi bir marka, bu yolda ilerleyecek, sektörün gelişmesine de fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İHA'LARIYLA DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ OYUNCU"

Türkiye'de kendi kendine yeten bir savunma sanayi olması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Varank, "Her alanda yüzde 100 yerlilikten bahsedemeyiz ama kritik parçalarda dışa bağımlılıktan kurtulmak çok önemli. Bu anlamda Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyunculardan bir tanesi haline geldi. Şu anda en fazla ilgi gören ülke Türkiye diyebiliriz. Türkiye'nin savunma anlamında insanlı uçaklar ve helikopterler ile ilgili ihtiyaçları da var. Bunlarla ilgili sürdürdüğümüz projeler var. Şuanda ATAK ordumuza hizmet ediyor. Yeni versiyonu ATAK 2 de geliştiriliyor. Genel maksat helikopterimiz GÖKBEY yakın zamanda kullanıma başlayacak. Ayrıca Türkiye 5'inci nesil kendi savaş uçağını geliştirmek için de gayret gösteriyor. Dünya artık insansız sistemlere gidiyor. Belki 5'inci nesil savaş uçakları son insanlı savaş uçakları olacak. Bunun karşısında insansız savaşan İHA teknolojileri ile artık insanlı savaşan hava araçlarının devrini geride bırakacağız. Her alana doğru zamanda yatırım yapmamız gerekiyor. İnsansız hava araçlarında bu treni yakaladık. İnsanlı hava araçlarında ise biraz geriden geliyoruz, bu alanda da kendimize yetebilmeyi hedefliyoruz. İnsansız sistemlerde en önemli oyuncu olmayı amaçlıyoruz. Türkiye otonom teknolojilerde dünyadaki en önemli oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

"TOGG'DA ELDE EDECEĞİMİZ BAŞARIYLA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDEKİ GELİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yerli otomobil TOGG'da gelinen aşamayla ilgili de bilgi veren Varank, "SAHA EXPO fuarına gelmeden önce Kocaeli'ndeydim. TBMM sanayi komisyonuyla beraber TOGG'u ziyaret ettik ve süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin otomobili projesi hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor. 2022 yılının sonunda TOGG seri üretim bandından inmiş olacak. TOGG ziyaretimizde bütün partilerden temsilciler vardı, gelişmeleri onlarla da paylaştık. Türkiye'nin otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Dünyadaki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz. Otomotiv endüstrisinde dünyayla rekabet edilebilir halde olmak için mutlaka elektrikli otonom araçlara da hamle yapmamız gerekiyor. TOGG'da elde edeceğimiz başarıyla otomotiv endüstrisindeki gelişimi sürdüreceğiz" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARININ ARKASINDA SAVUNMA SANAYİNDEKİ BAŞARILAR VAR"

Savunma sanayi sektöründeki gelişimin terörle mücadelede başarılar alınmasını sağladığını da vurgulayan Varank, "Türkiye savunma sanayi anlamında, kritik teknolojilerin geliştirilmesi anlamında kendi kendine yetiyor. Türkiye'nin şuanda terörle mücadelede elde ettiği başarıların arkasında savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar var. Terörle mücadelede sınır ötesinde yaptığımız operasyonları kendi araç gereçlerimizle yapabiliyoruz. Kuzey Irak'ta terör örgütü gezmeye cesaret edemiyor. İnsansız hava araçlarımızla Türkiye'ye tehlike oluşturabilecek teröristleri sınır içi ve ötesinde takip ediyoruz, nokta atışı operasyonlar yapabiliyoruz. Türkiye'de sağlanan huzur ve güvenin gerisinde, terörle mücadelede kullandığımız savunma sanayi ürünleri var. Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalinin sona erdirilmesinde de Türk savunma sanayinin çok önemli katkısı oldu. Sahada elde ettiğimiz başarıyı tüm dünya gördüğü için çok ciddi siparişler almaya başladık. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke. Biz bu kabiliyetlerimizi ve teknolojimizi dünyaya ciddi oranda ihraç etmeye başladık. Bu da ülke ekonomimiz açısından oldukça önemli bir değer" açıklamalarında bulundu.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Son dakika: Bakan Varank: Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu
Son dakika: Bakan Varank: Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu
Son dakika: Bakan Varank: Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu
Son dakika: Bakan Varank: Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu

Mustafa Varank, Yatırım, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Varank: 'Türkiye İHA'larıyla dünyadaki en önemli oyuncu' - Son Dakika


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