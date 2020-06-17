Son Dakika: Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti

Son dakika güncel haberi: Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli olan alt yapı hazır Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında kurulu alt yapıyı daha etkin hale getirerek çalışmaların son aşaması için hazırlandı.

Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti

Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli olan alt yapı hazır

ANKARA - Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında kurulu alt yapıyı daha etkin hale getirerek çalışmaların son aşaması için hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı enstitüsünü ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Covid-19 aşısı konusunda temel araştırmalarda önemli mesafe kat eden ve hayvan deneylerine başlayan Türkiye, klinik araştırmalar öncesinde kurulu altyapıyı daha etkin kullanmak için harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hacettepe Üniversitesi'nin Sıhhiye yerleşkesine bir ziyaret ziyaret gerçekleştirerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Varank'a ziyaretinde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, enstitüsünün çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'a bir sunum yaptı. Enstitü Müdürü Prof. Ünal, aşı konusunda Türkiye'nin tek enstitüsünün Hacettepe'de olduğunu belirterek, enstitüde Aşı Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Aşı Teknolojisi Ana Bilim Dalı ve Bağışıklama Politikaları Ana Bilim Dalı olarak faaliyet gösterdiklerini anlattı. Ünal, Türkiye'deki klinik aşı çalışmaları hakkında Varank'a bilgi verdi. Kültür merkezindeki sunumun ardından Varank ve beraberindekiler, enstitüye geçerek, burada yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Ziyareti değerlendiren Varank, "Serhat hocamızdan aşı enstitüsü ile ilgili değerlendirmelerini dinledik. Merkez hakkında bilgi aldık. Türkiye'deki klinik çalışmalar ile ilgili Hacettepe Üniversitesi'nin neler yaptığını dinledik. Verimli bir ziyaret oldu. Bu laboratuvar 4-5 yıllık bir maziye sahip ama verimli kullanılması konusunda birtakım sıkıntılar olmuş. Bundan sonra kurulu bu altyapıyı aşı geliştirme çalışmalarında daha etkin bir şekilde kullanmak için üniversitemizi ziyaret ettik. Buradaki altyapıyı hem Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde Türkiye'deki tüm bilimsel araştırmalar için kullandırtmak üzere elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca TÜSEB (Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) projelerinde de burası aktif olarak kullanılmaya başlandı" dedi.

Türkiye'nin bilimsel alanda Covid-19 ile mücadele açısından çok güzel çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Varank, "Dünya ile başa baş, hatta onların ötesine geçebilen çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın kabiliyetlerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Onlara elimizden gelen desteği vermek üzere gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak desteklerimizle kurulan bu altyapıyı ülkemizdeki aşı çalışmalarında ciddi bir şekilde kullanacağız.Temel araştırmalardan sonra gelen klinik araştırmalar, bu tip insan sağlığını ilgilendiren projelerde çok kritik oluyor. Covid-19 Türkiye Platformu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar ile elde ettiğimiz neticeleri biz de hızlıca klinik araştırmalar seviyesine getirip Türkiye'yi dünyada öncü olacak işlerde marka haline getirmek istiyoruz. Bilim insanlarımıza güveniyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, daha sonra aynı yerleşkede bulunan Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Haydar Demirel, merkezin çalışmaları hakkında Varank'a bilgi verdi. Prof. Demirel, merkezin dünyadaki 26 laboratuvardan biri olduğunu belirterek, sporcu performanslarının geliştirilmesi konusunda da ciddi bir Ar-Ge potansiyellerinin bulunduğunu söyledi.

Son Dakika: Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti

Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bakan Varank, Türkiye'nin tek aşı enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

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