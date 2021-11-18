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Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı

18.11.2021 13:09

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün bir araya geldiğimiz Çocuk Hakları Komitelerimiz, çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden birisi. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün bir araya geldiğimiz Çocuk Hakları Komitelerimiz, çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden birisi. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" temasıyla, 22. Ulusal Çocuk Forumu'nun açılış programı düzenlendi.

Program öncesi, Bakan Derya Yanık ve protokol üyeleri, devlet korumasında olan bir çocuğun yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Yanık, açılışta yaptığı konuşmada, Çocuk Hakları Günü'nün 20 Kasım 1989'da imzalanan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin yıl dönümünde kutlandığını hatırlatarak Türkiye'nin bu sözleşmeyi 1990'da imzalayan 43. ülke olduğunu söyledi.

Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için hazırlanan sözleşmenin evrensel bir nitelik taşıdığını dile getiren Yanık, "çocuğun üstün yararı" ilkesini benimseyen bir ülke olarak bu sözleşmeyi oldukça önemli gördüklerini ve sözleşmenin gereklerini her bir çocuk için uygulamaya çalıştıklarını ifade etti. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan birinin Çocuk Hakları Komitelerini oluşturmak olduğunu aktaran Yanık, "Bugün bir araya geldiğimiz Çocuk Hakları Komitelerimiz, çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden birisi. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Elbette buradaki en büyük pay bu çalışmaları hayata geçiren çocuklarımızın, yani burada bulunan kıymetli genç kardeşlerimindir." diye konuştu.

"Atık algımızı çöp kavramının dışına çıkarmak zorundayız"

Yanık, artık yaşanabilir bir dünya için eskiye nazaran, insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla, çok daha çeşitli ve nitelikli bir sorumluluk anlayışının gerekli olduğunu söyledi.

Doğaya ve canlılara karşı da yükümlülüklerin söz konusu olduğunu vurgulayan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin böyle bir sorumluluk anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için artık herkesin atık yönetimi yapmak zorunda olduğuna işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Atık algımızı çöp kavramının dışına çıkarmak zorundayız. Evlerden fabrikalara, köylerden şehirlere kadar her yerde ve her şekilde atıklarımızı azaltarak geri dönüşüme kazandırmak zorundayız. Bu bilinçle ve inançla bizler 81 ilimizde Çocuk Hakları Komitelerimiz aracılığıyla 1 Temmuz 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihlerinde Sıfır Atık Projemizi gerçekleştirdik. 'Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele' Kampanyamız doğrultusunda Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklarımız sıfır atık konusunda eğitim aldılar, bu eğitimleri arkadaşlarıyla paylaştılar. Bugün de bu bilinçle hareket ediyorlar."

"Kasım ayı itibarıyla 1368 içeriğe müdahale edildi"

Bakan Yanık, bugün başlayacak forumun konusu itibarıyla yoğunlaştığı dijital dünyada, artık ciddi anlamda politika üretmek ve hizmet geliştirmek gerektiğini söyledi.

Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla Bakanlık bünyesinde "Sosyal Medya Çalışma Grubu" oluşturduklarını hatırlatan Yanık, "Grup, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocuklara yönelik ihmal ve istismar ihtimali söz konusu olan içeriklere paydaş kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde müdahale ediyor. Bu grubumuzca yapılan çalışmalar sonucu 2021 Kasım ayı itibarıyla 1368 içeriğe müdahale edildi." diye konuştu.

"Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" ismiyle bir kampanya yürüttüklerini anlatan Yanık, kampanya kapsamında, 2021 Kasım itibarıyla 182 bin 123 çocuk ve 18 bin 160 ailenin kampanyada yer alan faaliyetlere katıldığı bilgisini verdi.

Çocukların dijital risklerden korunması ve mahremiyet bilincinin kazandırılması için özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanlarıyla bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere de eğitimler verildiğini aktaran Yanık, kasım ayı itibarıyla 8 bin 285 veli, 7 bin 486 personel olmak üzere toplam 15 bin 771 kişiye Dijital Risklerden Korunma Eğitimi verdiklerine işaret etti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis de Türkiye'nin BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesini imzalayan gururlu ülkelerden biri olarak, çocuk haklarının gelişmesine yönelik adanmış çalışmalar gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bu yıl devam eden Kovid-19 pandemisi çerçevesinde iklim krizi de yaşıyoruz. Bu çerçevede çocuk forumunun gerçekleşiyor olması çok önemli." dedi.

Programa, Kamu Denetçiliği Kurumu Temsilcisi Celile Özlem Tunçak, 2021-2023 dönemi Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan, Emirhan Keskin ile Bakanlık ve UNICEF'ten çok sayıda temsilci katıldı.

Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı
Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı

Birleşmiş Milletler, Derya Yanık, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 22. Ulusal Çocuk Forumu programı - Son Dakika
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