Son dakika! Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık - Son Dakika
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Son dakika! Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık

28.02.2022 11:53
Son dakika! Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık

Son dakika habere göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL'lik ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL'lik ek kaynağın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Hazırlanan ek kaynağın vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında kullanıma hazır olduğu kaydeden Bakan Yanık, "Ocak ve şubat aylarına ilişkin hazırladığımız 450 milyon TL'lik ek kaynağın ilk kısmı olan 220 milyon TL'yi geçtiğimiz ay SYDV'lerimize göndermiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırladığımız ek kaynağımızın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'yi de SYDV'lerimize aktardık. İki periyotta aktardığımız bu 450 milyon TL'lik ek kaynak ile önceliğimiz kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacak" dedi.


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Bakan Yanık: '450 Milyon TL'lik kış desteğinin ikinci kısmı olan 230 Milyon TL'yi SYDV'lere aktardık' Bakan Yanık: '450 Milyon TL'lik kış desteğinin ikinci kısmı olan 230 Milyon TL'yi SYDV'lere aktardık' Kayıp olarak aranıyordu; polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilinde yakalandı Kayıp olarak aranıyordu; polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobilinde yakalandı

Derya Yanık, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık - Son Dakika
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