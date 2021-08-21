Bakanımız Derya Yanık: "Ayni Bağış Depolarımıza şu ana kadar 1 milyon adedin üzerinde ürün ulaştı" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan Ayni Bağış Depolarımıza şu ana kadar 1 milyon adedin üzerinde ayni bağış yapıldı. " dedi.

Bakanımız Derya Yanık, yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, "Bu doğrultuda kurmuş olduğumuz ayni bağış depolarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hali hazırda Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki ana depolarımız ve söz konusu bölgelerde kurulan yerel depolarımız ile hizmetlerimizi yürütüyoruz. AFAD ile koordineli olarak bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. " dedi.

Ayni Bağış Yönetiminde, yardımların dağıtma görevinin Bakanlığın sorumluluk alanında olduğunu belirten Bakanımız Derya Yanık, "Yardımların hızlı ve etkin bir şekilde doğru kişilere ulaştırılması konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Her afet sonrasında, milli birlik duygusuyla devlet-millet el ele vererek yaraların sarıldığını ifade eden Bakanımız Derya Yanık, yapılan ayni yardım bağışlarının detayını şu şekilde özetledi:

"Ayni Bağış Yönetimi kapsamında kurduğumuz depolarımıza şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 46'sı kamu kurumlarından, yüzde 21'i özel kurumlardan, yüzde 23'ü STK'larımızdan ve yüzde 10'u da bireysel bağışçılardan geldi" dedi.

ALO 144 Hattı 7/24 devrede

Bakanımız Derya Yanık, ayrıca ayni bağış yapmak isteyen vatandaşların, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabileceklerini bildirdi. Bakanımız Derya Yanık, bu kapsamda vatandaşların her türlü gerekli bilgiyi ve ihtiyaç duyulan malzemeleri öğrenebileceğini dile getirdi.

Afet sonrasında yaraların sarılmasına katkıda bulunan tüm vatandaşlara destekleri için teşekkür eden Bakanımız Derya Yanık, "Bu süreçte kamu kurumlarımız, STK'larımız, vatandaşlarımız çok yoğun gayret sarf etti. Tüm emeklerine minnettarız. Biz de Bakanlık olarak aldığımız bu güçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

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