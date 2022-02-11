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Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI - Son Dakika

Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI

11.02.2022 18:50

Son dakika habere göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "'11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından fırsat olarak görüyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "'11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından fırsat olarak görüyoruz. Çocuklarımız, geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ziyaret ve açılış programları için Aksaray'a geldi. Kadın Aktivite Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Yanık, "Kadınların, hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması AK Parti hükümetleri olarak bizim her zaman öncelik verdiğimiz, üzerinde hassasiyetle durduğumuz meselelerden biri olageldi ve öyle de devam ediyor. Aynı şekilde çocuklarımız da bizim geleceğimizin anahtarı olarak her zaman öncelikli gruplarımız arasında yer alıyor. Kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır aralıksız ve bu konuda son derece rüştünü ispat etmiş bir gerçeklikte çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEMEK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA'

Çocuklara yönelik hizmetlere de öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "Güvenli bir geleceğin yolu, bugün çocuklarımıza sağladığımız sağlıklı ve huzurlu ortamdan geçiyor. Her çocuğumuzu, doğduğu andan itibaren, eğitimden kendi ayakları üzerinde durduğu ana kadar korumak, kollamak, gözetmek, desteklemek bizim en önemli önceliklerimiz, sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız son zamanlarda 'Teknofest kuşağı' diyor. Geleceği bilimle teknolojiyle fenle bilgiyle donatan kuran bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı da bu yönelik hazırlıyor ve donatmaya çalışıyoruz. Bunun için çok çalışmak, üretmek ve bilimde çağı yakalamak ve geçmek zorundayız. AK Parti hükümetleri olarak da 20 yıldır bunu aralıksız icra eden, bunun için çalışan hükümetler olarak yer aldık. Bugün malumunuz '11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'. Bu özel günü kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerimizi değerlendirme açısından bir fırsat olarak görüyoruz" dedi. (DHA)

Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI
Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI
Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI

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Derya Yanık, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BAKAN YANIK: ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZİN ANAHTARI - Son Dakika
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