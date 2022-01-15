AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ısınma yardımında şubat ayının ikinci yarısı başvuruları almaya, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yanık, ısınma desteği almaya hakkı olanların bir kısmının bunu kömür, bir kısmının da doğalgaz olarak kullandığını hatırlatarak, "Bu anlamda altyapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili de Enerji Bakanlığımızla da hızlıca çalışmaları başlatıp sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Sosyal yardım başvurularının tamamını e-Devlet kaydı olan vatandaşlarımız oradan yapabilirler. Değilse yine daha önce olduğu gibi sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Ona da ulaşamıyorlarsa kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerimize müracaat ettiklerinde oradan arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bakan Yanık, hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini yatıracaklarını kaydederek, "Kişi faturasını götürerek PTT'de'ki hakkıyla ödemesini geri almış olacak. Buna göre hane başına yıllık 450 lirayla bin 150 lira arası bir destek sağlayacağız. Bu ödemeleri iki eşit taksitte yapacağız. Mart ve ekim aylarında yapıyoruz. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Hizmetimiz sadece kömür alanlara değil. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. En başından itibaren çok uyumlu çok yoğun bir çalışma oldu. 4 milyon hanenin 81 ilin ısıl haritasını çıkarmak, onları tek tek çalışmak zaman alıyor. Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'PANDEMİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLEDİ'

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddet konusunda 2021 yılında toplam kadın cinayetinin 307 olduğunu belirterek, 2020'ye göre bir parça arttığını söyledi. Yanık, "Dünyada da yapılan incelemelerde, pandeminin kadına yönelik şiddeti tetiklediği ve arttırdığı bilinen bir gerçek maalesef. Kadın konukevlerimize gelen kadınlarımızın tamamı şiddet öyküsüyle gelmiyor. Bu bizi bir parça ferahlatan bir şey. Çünkü bu yıl biraz daha oranlar değişti. Pandeminin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Geçen yıllarda yüzde 53 oranlarda ağırlıklı olarak barınma ihtiyacını karşılamak için gelen kadınlar vardı. Geriye kalan yüzde 46-48 şiddet öyküsüyle gelenler vardı. Bu sene biraz daha 50-50'ye yakın" ifadelerini kullandı.

'İLETİŞİM SORUNU VAR'

Bakan Yanık, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili de "Enes Kara için çok üzgünüm. Çok genç ve çok yetenekli bir genç. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intiharın bir sorun çözme biçimi olmadığını altını çizerek ifade etmemiz lazım. Enes Kara'nın vefatından sonra onunla ilgili yapılan, yazılan yorumlara bakınca biraz bir öykünme tetiklemesi yapar mı diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda da tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda, aile eğitim programlarımızda Bakanlığın genel olarak sosyal hizmet başlığı faaliyetlerinin tamamında aslında aile içi iletişim, aile fertleri arasındaki iletişim ve toplumsal iletişimin aslında ne kadar önemli olduğunu ve buna yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çok genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor. Bazı durumlar siyasetin, politik duruşlarımızın, ideolojik kamplarımızın çok dışındadır. Bunlara malzeme edilemeyecek kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan birisidir. Enes Kara veya başka bir olayı değerlendirirken kadın şiddeti de, kadın cinayetleri de aynı şekilde" dedi.