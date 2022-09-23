BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika
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BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK

23.09.2022 19:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Hayme Ana El Emeği Sergisi'ndeki ürünleri inceledi, ürünleri sergilenenlerle sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Hayme Ana El Emeği Sergisi'ndeki ürünleri inceledi, ürünleri sergilenenlerle sohbet etti. Elazığ'ın terörle mücadelenin en çetin zamanlarında da teröre fırsat vermediğini ifade eden Bakan Yanık, Terörle mücadelede en ön safta koşmuş insanların memleketi. Elazığ, AK Parti hükümetleri boyunca hem hizmetimizin hem burada vatandaşımızın desteğini görmemiz bakımından çok önemsediğimiz, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi, gönlümüzde özel, müstesna yeri olan bir ilimiz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Bakanlık olarak çalışmalarımızı Elazığlı hemşehrilerimize artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte çok hızlıca Elazığ'ımızın uygun ihtiyaç noktalarına Bakanlık olarak 3 Aile Destek Merkezi kuracağız dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Derya Yanık, AK Parti, Harput, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN YANIK İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI SAYISINI 47 BİN 437'YE ÇIKARDIK - Son Dakika
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