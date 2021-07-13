"Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması
Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van'ın Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katıldı.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi - Son Dakika