Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra yapılan nakdi yardımlara ilişkin, "Dün karar verilen, bugün aktarımını yaptığımız 10 milyon lira ile birlikte Kastamonu'ya toplamda 25 milyon liralık nakit desteği sağladık." dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağış sonrası sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde incelemelerde bulunan Yanık, Abana Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden afet sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yanık, 2016'da Hakkari Şemdinli'de şehit olan piyade uzman çavuş Ömer Şenel'in ailesini de ziyaret etti.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Abana Yurt Müdürlüğü'nde kalan afetzedelerle de görüşen Yanık, selden etkilen Abana ve Bozkurt'ta yerinde inceleme yaptı.

Selden zarar gören aileleri ziyaret eden Yanık, hasar gören yerleri sahada inceledi ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakan Yanık, ayrıca Bozkurt'ta yaşanan selde 3 kişinin vefat ettiği ve bir kişinin de kayıp olduğu aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Öte yandan Yanık, afetzedelere psiko-sosyal destek hizmeti veren görevlilerle de bir araya geldi.

"Türkiye, afet yönetimi alanında önemli bir tecrübeye sahip"

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılan Yanık, yetkililerden bilgi aldı. Toplantının ardından son duruma ilişkin gazetecilere açıklama yapan Yanık, bölgenin coğrafi yapısı sebebiyle ve iklim değişiklikleriyle birlikte farklı risklerle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Yanık, Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yağış ve heyelan problemi bulunduğunu anımsatarak, ancak bugüne kadar bu boyutta bir afet yaşanmadığını belirtti.

Bakan Yanık, "Şu anda önümüzde bir problem var bunu bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Sinop tarafı da dahil olmak üzere ama ağırlıklı olarak Bozkurt'ta ciddi bir temizlik problemimiz var. Evlerin içerisinde yarıya katar balçığın oturduğu bir süreç. Hafif hafif kokular başlamış, bir süre sonra hijyen sorunuyla birlikte sağlık problemleri gelecektir. O yüzden çok ciddi ve yoğun bir çalışma yapılıyor." dedi.

Bölgede görev yapan başta jandarma ekipleri olmak üzere, herkese teşekkür eden Yanık, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bir yandan da neler yapılması gerektiğine ilişkin fizibilite çalışmaları yürütülüyor. Nakdi ve aynı yardımlar, psiko-sosyal destekler yapılıyor. AFAD'ın koordinatörlüğünde önemli bir iş birliği yürütülüyor. Deprem, yangın, sel yaşandı. Bu anlamda bütün afet başlıklarında önemli bir tecrübemiz oldu. Bunu sahaya çok hızlı bir şekilde organize olarak yansıttık, bütün kurumlar ne yapacaklarını bilerek çalışma yaptı."

"Bu bölgeye 40 milyon liralık desteğimiz söz konusu"

Bakan Yanık, hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmadıklarını, ihtiyaçların giderilmesi için çalıştıklarını, kaynak aktarımlarının sağlandığını vurguladı.

Can kayıplarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Yanık, son rakamlara göre Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybının 68 olduğunu hatırlattı. Yanık, "Her şeyi yerine koyabiliriz ama can kayıplarını koyamayız." dedi.

Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahada olduklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Sosyal yardımlar kapsamında akut ihtiyaçların karşılanması için nakit kaynaklarının transferini yaptık. Kastamonu özelinde merkeze ilk 5 milyon lira aktarıldı, sonra bir 10 milyon lira daha aktardık ve dün itibariyle de karar verilen bugün aktarımı yapılan 10 milyon lira ile birlikte toplamda 25 milyon liralık nakit desteği sağlandı.

Sinop merkeze 13 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon olmak üzere toplamda bu bölgeye 40 milyon liralık desteğimiz söz konusu. Yangın ile alakalı da daha önceki süreçte 5 ilimize toplam 49 milyon 400 bin lira kaynak aktarmıştık. Daha önce de Rize ve Artvin'e de 6 milyon kaynak aktarmıştık."

Afetten etkilenen tüm yurttaşlara destek verildiğinin altını çizen Yanık, "Burada afetten önce muhtaçtı ya da değildi gibi bir ayrım yapmıyoruz. Afetten etkilenmişse hemen gerekli kaynak aktarımları ve destekleri sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yanık, psiko-sosyal destek ekiplerinin de sahada görev yaptığını hatırlatarak, Kastamonu'da şu anda 125 personelin bulunduğunu ve şu an için personelin 1165 kişiye ulaştığını söyledi. Yanık, "Bartın'da 103 arkadaşımız 777 kişiye psiko-sosyal destek sağladı. Sinop'ta da 88 personelle 1187 kişiye destek sağlandı. Toplamda 316 arkadaşımız, bugüne kadar 3129 kişiye ulaşmış." bilgisini verdi.

Bakanlığın ayni yardım depolama ve dağıtım sürecini de koordine ettiğini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Ayni yardımları toplayıp dağıtıyoruz. Ayni yardım toplama ve psiko-sosyal destek çalışmalarıyla ilgili şunu ifade etmek isterim. Bu çalışmalar, önemli ölçüde gönüllük de içerdiğinden kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların destek talepleri oluyor. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, bu çalışmalar Bakanlığımızın koordinasyonunda. Bu vesileyle ayni yardım yapmak isteyenler bize ulaşabilirler. Bu gönüllülük faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Bu katkıyı vermek isteyen herkese kapıları açıyoruz ama bir koordinasyon çerçevesinde olursa sahadaki herhangi bir aksamanın da önüne geçmiş ve herhangi bir kaosa meydan vermemiş oluruz.

Bağış kampanyasında 154 milyon lira iki gün içerisinde birikti. Bizim milletimiz çok yardımseverdir. Can, malıyla her türlü yardımı böyle durumlarda yapmak ister. Biz de bu yardımları yapmak isteyen kuruluş ve şahıslara kapımızın açık olduğunu ama ortak yapmamızın karmaşaya sebebiyet vermemesi açısından önemli olduğunu ifade etmiş olalım."

Yanık, sahada hızla organize olan, aksatmadan yaraları saran herkese teşekkür ederek, "Hepimize geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ayrıca baş sağlığı diliyorum." dedi.