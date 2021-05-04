Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Bir dizi etkinliğe katılmak için Kütahya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak için Kütahya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin tarım ve orman envanteri hakkında Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya brifing verirken, bakanlıkla ilgili projelerini aktarıp destek istedi. Ziyaret sonrası Başkan Doğan Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya ziyaret anısına bor madeni, İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına bastırılan bez flama ve Dr. Fazıl Doğan'ın Emet Milli Mücadele anılarını anlattığı kitap takdim etti. - KÜTAHYA

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