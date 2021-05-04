Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret

04.05.2021 12:25
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Bir dizi etkinliğe katılmak için Kütahya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi etkinliğe katılmak için Kütahya'da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin tarım ve orman envanteri hakkında Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya brifing verirken, bakanlıkla ilgili projelerini aktarıp destek istedi.

Ziyaret sonrası Başkan Doğan Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya ziyaret anısına bor madeni, İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına bastırılan bez flama ve Dr. Fazıl Doğan'ın Emet Milli Mücadele anılarını anlattığı kitap takdim etti. - KÜTAHYA

Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret
Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret

Hüseyin Doğan, Akif Özkaldı, Kütahya, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan Emet Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika


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