Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Aşkar: İklim değişikliği etkilerini gidermek için 11 yıldan az zamanımız var - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Aşkar: İklim değişikliği etkilerini gidermek için 11 yıldan az zamanımız var

28.09.2022 12:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Hükümetler arası iklim değişikliği panelince yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Hükümetler arası iklim değişikliği panelince yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor" dedi.

'Milli Eğitim Bakanlığı'nca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 'İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtım Programı'na; bakan yardımcıları Petek Aşkar, Nazif Yılmaz ve Sadri Şensoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bakanlığın iklim değişikliğine karşı çalışmalarını anlatan Aşkar, küresel ısınmanın dünya gündemine oturduğunu belirterek, "Bunun sebebi canlıların yaşamlarını sağlıklı sürdürmeleri için uygun şartların gitgide ortadan kalkması. Hükümetler arası iklim değişikliği panelince yapılan son araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek ve gerekli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor. Örneğin küresel ısınmanın 1 buçuk santigrat derecenin üstüne çıkmasını önlemek için atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekecek" diye konuştu. "Çocuklar iklim değişikliğinden en az sorumlu; ancak en büyük yükü taşıyan yaş grubudur" diyen Bakan Yardımcısı Aşkar, şöyle devam etti: "Bu krizi önlemek için atacağımız her bir adım çocukların hayatını doğrudan doğruya etkileyecek. Çocuklarımızı korumak ve haklarını tam olarak yerine getirmek çocuklara olan borcumuzdur. Çocuklarımızı korumanın en iyi yollarından biri şüphesiz ki çevresel olarak sürdürülebilir ve doğal afetlere karşı dirençli olan okullar tasarlamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'mız çok ileri bir noktaya gelmiştir. Yapılan araştırmalar çocukların doğayla temasını kolaylaştıran okul tasarımlarını, örneğin; yeşil oyun alanları ve bahçeler gibi çevre yanlısı davranışları güçlendirdiği yöndedir. Öğretmenlerimiz için iklim değişikliği ve çevre konularında düzenlediğimiz Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) eğitimleri bilimsel ve geleceğe dönük bir yapı oluşturmaktadır. Bütün bu yapılan çalışmalarda bir konuda şanslıyız. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda. Ondan elde edilen veriler çevre bilincine yönelik tutum ve davranış geliştirmede gençlerin genelde başarılı olduğunu gösteriyor." (DHA)

YORUMLAR
500
Vali Yazıcı, Finike'de Köy Yaşam Merkezini ziyaret Vali Yazıcı, Finike'de Köy Yaşam Merkezini ziyaret Kırıkkale'de atıl köy okulları 'Köy Yaşam Merkezi Projesi' ile hayat buldu Kırıkkale'de atıl köy okulları 'Köy Yaşam Merkezi Projesi' ile hayat buldu Deprem riskli, yüksekliği 70 metreyi geçen binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak Deprem riskli, yüksekliği 70 metreyi geçen binalarda tasarım gözetmenliği hizmeti alınacak
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, İklim Değişikliği, Konferans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Aşkar: İklim değişikliği etkilerini gidermek için 11 yıldan az zamanımız var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
17:18 CHP'nin başvurusunu inceleyen AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemini kabul etmedi
17:15 Aldatıldığını öğrenen kadın, ölen eşinin mezarından intikam aldı!
17:10 Panama bandralı gemi arızalandı! İstanbul Boğazı kapatıldı
17:10 Burak Yılmaz'ın birlikte sahaya çıktığı çocukla iletişimi renkli anlar ortaya çıkardı
17:03 "Masaya biz de aday getirebiliriz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'de CHP'den yanıt geldi
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 18:53:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Aşkar: İklim değişikliği etkilerini gidermek için 11 yıldan az zamanımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement