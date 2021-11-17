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Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ - Son Dakika

Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ

17.11.2021 02:50

Son dakika gelişmesine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Trakya'da bulunan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'un Trakya yakası sadece ülkemiz sanayicilerinin değil aynı zamanda Avrupa ülkelerine yakınlığı ve ulaşım yolu üzerinde bulunması dolayısıyla dünyadaki diğer ülke firmalarının da...

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Trakya'da bulunan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'un Trakya yakası sadece ülkemiz sanayicilerinin değil aynı zamanda Avrupa ülkelerine yakınlığı ve ulaşım yolu üzerinde bulunması dolayısıyla dünyadaki diğer ülke firmalarının da gözdesi bir sanayi alanı haline gelmiştir" dedi.

Tekirdağ Valiliği'nin koordinesinde yürütülen Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) kapsamında, makine ve metal sektöründen yerli üreticiler ile ulusal tedarikçileri bir araya getiren iş forumu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki otelde başladı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Büyükdede, Ekim 2021 itibarıyla Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin bugün 89 Teknopark ve 1260 Ar-Ge ve 340 tasarım merkezi ile altın çağını yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi anlamında paydaşların ve kamunun bilgilendirilmesi, ulusal, bölgesel ve iller arasında çalışma planlarının hazırlanarak gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi hayata geçirilmiştir. Bakanlık olarak merkez birimlerimizde gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanma sonucunda 2021 yılında SANTEK ile Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktayız. Trakya'da bulunan Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve İstanbul'un Trakya yakası sadece ülkemiz sanayicilerinin değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerine yakınlığı ve ulaşım yolu üzerinde bulunması dolayısıyla dünyadaki diğer ülke firmalarının da gözdesi bir sanayi alanı haline gelmiştir. Geniş tarım ve orman alanlarını da koruyarak bu bölgede tesis kurmak isteyen özellikle İstanbul içinden büyüme hedefi olan firmalarımızı, bölgemiz valileri ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yerleştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle Tekirdağ, organize sanayi bölgeleri, limanı ve iyi bir üniversite eğitim altyapısı bulunması dolayısıyla bölgenin en gözde sanayi şehri haline gelmektedir. Türkiye'de sanayi yatırımları ölçek büyütüyor. Bölgenizde mevcut beyaz eşya, otomotiv, makine, plastik, tekstil, kağıt ve orman ürünleri, ilaç, dezenfektan, kimya ve her türle metal sektörünün yanında savunma, uzay havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler ve gemi inşa sektörlerine hizmet verecek sanayinin, yeni hizmete dahil edilmesini arzu ediyoruz."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da SANTEK çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından toplantıya katılan firmalar, hazırladıkları sunumları katılanlara izletti. Toplantı sonrası ise sanayiciler ile üretim yapan sanayi kuruluşları ikili görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ
Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ
Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ
Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ

Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: TRAKYA DÜNYADAKİ DİĞER FİRMALARIN DA GÖZDESİ - Son Dakika
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