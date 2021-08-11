Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel hakkında açıklama - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bartın'da meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişinin kaybolduğunu, Sinop'ta meydana gelen selde ise binaları su bastığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur.

Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)