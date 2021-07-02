Bakan Yardımcısı Dönmez: " Suriye'den gelen göçmenlerin girişimcilik ruhundan bu ülke de faydalanacak"

ANKARA – Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Suriye'den gelen göçmen veya mültecilerin de girişimcilik ruhundan bu ülke de faydalanacak. Sonuç itibarıyla Türkiye Avrupa'ya tedarik sağlayan önemli ülkelerden biri" dedi.

Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi toplumla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasının hedeflendiği ENHANCER Projesi kapsamında hibe teklif çağrıları duyurmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Dönmez, "Etkilerini hala yaşadığımız pandemiye rağmen proje faaliyetlerine ara vermeden devam ettik. Projelerimiz desteklerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni şartlara uyum sağladık dolayısıyla Türkiye zor şartlarına uyumunu yetişmiş insan kapasitesiyle ve kurumsal kapasitesiyle göstermiştir. Projede bir taraftan girişimcilik ekosistemi analizlerine ve girişimcilere eğitim ve mentorluk verilmesine başlandı. Diğer taraftan Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da ortak kullanım tesisleri Pilot Hibe programıyla 8 projeye 2 milyon Euro hibe sağlandı. Bu projelerin hızla hayata geçirilmesinde memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Girişimci ticarete yatkın bir nüfus yapımız var"

Programın maddi boyutunun yanında psikolojik boyutunun da olduğunu söyleyen Dönmez, "Bugün itibarıyla girişimcilik ekosistemine ilave destekler sunmak özellikle kobi odaklı istihdam odaklı 10.1 milyon Avro civarında hibe programını hayata geçiriyoruz. Türkiye önemli bir girişimcilik ekosistemine sahip. Girişimci ticarete yatkın bir nüfus yapımız var. Bunun bir diğer göstergesi de malum Türkiye'de son 1 yıl içinde 3 tane 1 milyar doların üzerinde unicorn diye tabir ettiğimiz bizim Bakanlık dökümanlarında Türkorn olarak adlandırdığımız şirketler çıktı" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yardımcısı Dönmez, Suriye'den gelen göçmen veya mültecilerin de girişimcilik ruhundan Türkiye'nin da faydalanacağının altını çizerek, "Sonuç itibarıyla Türkiye Avrupa'ya tedarik sağlayan önemli ülkelerden biri. Pandemiyle şunu da gözlemledik tedarik zinciri biraz daha çeşitlendirmeye çalışılıyor Avrupa Birliği ülkeleri tarafından" şeklinde konuştu.

Kamu kaynaklarını girişimcilere doğrudan vermenin daha az değerli olduğunu kaydeden Dönmez, proje bazlı, yarışma bazlı başvuru bazlı olduğunda verilen desteğin daha değerli olduğunu belirtti.

Düzenlenen toplantıya, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, Uluslarası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Direktörü Martinj Pluim, Avrupa Birliği Türkyie Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Ofisi Dışilişkiler Başdanışmanı Halil Afşarata da katıldı.