Son dakika! Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan ve PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan Şafak Duran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili, "Basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'ye Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş terörist Şafak Duran polis tarafından İBB binasında gözaltına alındı. Ama ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.