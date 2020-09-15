Son dakika... Bakan Yardımcısı Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Bakan Yardımcısı Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ülke için çok kritik önemde olduğunu belirterek, "Darbe gecesi (15 Temmuz) Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum, o internet bağlantısının...

Son dakika... Bakan Yardımcısı Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ülke için çok kritik önemde olduğunu belirterek, "Darbe gecesi (15 Temmuz) Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum, o internet bağlantısının devamını ya da iletişimin devamını sağlayamasaydı bugün olacakları düşünelim." dedi.

Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliği dolayısıyla gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, göreve başlayacak uzman yardımcılarına başarı diledi.

Sayan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin BTK'yi etkisiz hale getirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, "Bu kurumun önemini şöyle anlamalıyız, darbe gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayına bir uygulama üzerinden bağlandı ve eğer bu kurum o internet bağlantısının devamını ya da iletişimin devamını sağlayamasaydı bugün olacakları düşünelim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin, ülkeyi hem bölgesinde hem de dünyada önder konuma getireceğini belirten Sayan, "Biz geleceği sadece tahmin eden değil, geleceği inşa edecek çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerli ve milli yazılımın önemine vurgu

Yerli ve milli yazılım uygulamalarının önemine de değinen Sayan, "Üreteceğimiz yerli ve milli uygulamalar bizi daha güçlü kılacak. Bu anlamda ülkemizin gençlerinin yazılım konusunda kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerekiyor. Yazılım öğrenmek artık en az alfabeyi öğrenmek kadar önemli." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesindeki "1 Milyon Yazılımcı" projesi ile bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını sağlayacaklarını söyleyen Sayan, "Projeyle eğitim alan öğrenciler özel sektörde ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşarak bu sektörde kariyer sahibi olabilecek. Bu, hem eğitimi alacak gençlerimiz için hem de sektörümüz için çok önemsediğimiz bir mesele." ifadesini kullandı.

"Ulusal siber savunmamıza daha çok önem vermemiz gerekiyor"

Sayan, BTK'nin Türkiye'de siber güvenliği sağlamakla görevli kurum olduğunu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) yerli ve milli yazılımlarla, Türkiye'ye yönelik siber saldırılara anında cevap verildiğini dile getirdi.

Göreve yeni başlayan bazı uzman yardımcılarının yetenekleri sayesinde USOM'da görevlendirilebileceklerini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Pandeminin yaşandığı günümüzde bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehdit altında. Koronavirüsle ortak mücadele etmenin yanında, kişisel, kurumsal ve ulusal siber savunmamıza da gerekenden daha çok önem vermemiz, daha dikkatli olmamız, alınan önlemleri de artırmamız gerekiyor. Bu dönemde siber saldırganlar ve dolandırıcılar tarafından oltalama saldırıları, dolandırıcılık gibi pek çok saldırı yapılıyor. Siber saldırıların önüne geçmek için BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla 7 gün 24 saat esasıyla siber olaylara anında müdahale ederek ülkemizin tüm iletişim altyapısının, kritik verilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla ara vermeden faaliyetlerini sürdürüyor."

Ömer Fatih Sayan, 15 Temmuz, Darbe, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bakan Yardımcısı Sayan, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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