Bakan Yerlikaya'dan Ankara'daki saldırıyla ilgili ilk açıklama: İçişleri Bakanlığı'na 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur

Ankara'da İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. Büyük paniğe neden olay sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristin bombalı saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA GELMİŞLER

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur." dedi.

TERÖRSİTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATTI, DİĞERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti: "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisi hale getirilince kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir"

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.