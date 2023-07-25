Son dakika: Bakan Yumaklı: Antalya Kemer hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yangınları biri biterken, diğeri başlıyor. Son olarak bugün 3 farklı ilde 5 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söyledi.

KEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

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