Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta...
Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:17
Kaynak: AA
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