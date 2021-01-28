Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Güçlü kadın" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Güçlü kadın" vurgusu Açıklaması

28.01.2021 20:03
Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Güçlü kadın aynı zamanda güçlü aile demek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Güçlü kadın aynı zamanda güçlü aile demek. Güçlü aile de güçlü Türkiye demek. Kadınlarımız ne kadar özgüvenli ne kadar güçlü olursa inşallah o derece de ailelerimiz, çocuklarımız ve ülkemiz de güçlü olacak." dedi.

Bakan Selçuk'un katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması Toplantısı, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu, Çorum, Sinop, Karabük, Düzce illerindeki vali, milletvekili ile kadın kooperatiflerinin başkanlarının toplantıya çevrimiçi bağlanıp çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Selçuk daha sonra burada yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin beşinci buluşmasını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, Karadeniz kadının Milli Mücadele'de verdiği özverili mücadeleyi unutmadıklarını, kadınıyla erkeğiyle ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Ülkenin yükselmesi için kadın kooperatifleri aracılığıyla özverili ve güçlü bir irade gösterileceğine inancının tam olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, "Karadeniz'de kendi ihtiyaçlarını karşılayan, üreten, helal rızık peşinde koşan, alın teriyle nice başarı hikayeleri yazan bir çok kadınımız var. Biz aslında bu konuşmalarla bu başarı hikayelerinin daha görünür hale gelmesini, daha tanınır olmasını ve gelecek kuşaklara rol model olmasını istiyoruz." dedi.

Selçuk, sosyoekonomik hayatın içinde kadının da erkeğin de hep beraber olması gerektiğini anlatarak, "Kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını istiyoruz. Son 18 yılda baktığımızda daha fazla kadınımız hem kamu sektöründe hem özelde hem akademide, hayatın her merhalesinde artık daha fazla var." ifadelerini kullandı.

Kooperatifçilerin birlikten güç doğacağının en güzel işareti olduğunu söyleyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeğimizi, güçlerimizi birleştirirsek ortak potansiyelimizi daha yüksek bir çıtaya ulaştıracağımıza inanıyoruz. Kadınlar toplumuzun yarısı, dünyamızın yarısı, dolayısıyla ailelerinizin temel direkleri. Güçlü kadın aynı zamanda güçlü aile demek. Güçlü aile de güçlü Türkiye demek. Kadınlarımız ne kadar özgüvenli ne kadar güçlü olursa inşallah o derece de ailelerimiz, çocuklarımız ve ülkemiz de güçlü olacak."

Bakan Selçuk, kadınların iş ve aile hayatındaki dengeyi sağlamasının önemine vurgu yaparak, kadınların hem ailelerine hem de çalışma hayatına sahip çıkabilmelerinin önemli olduğunu aktardı.

Bu kapsamda kooperatifçiliğin iyi bir model oluşturduğuna işaret eden Selçuk, kendilerinin de bakanlık olarak sağladıkları desteklerle kadınların yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Anadolu kadını her daim üretiyor"

Selçuk, Anadolu kadınının çalışkan olduğunu belirterek, "Anadolu kadını her daim üretiyor, evinde, tarlasında, işyerinde üretiyor. Ama bunları evrensel pazarlara ulaştıramıyoruz neden marka yapamıyoruz bunu konuşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak kooperatiflerin ekonomik değerinin dışında oluşturduğu sosyal değerlere de önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, kooperatifçiliğin kadınların birbirine olan güvenini artırarak komşuluk ilişkilerini imece kültürünü tekrar canlandırdığını söyledi.

Selçuk, girişimciliğin de her zaman kadınlara çok yakıştığını sözlerine ekledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'Güçlü kadın' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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