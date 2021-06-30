Üye Girişi
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi

30.06.2021 15:14

Son dakika haberlerine göre - Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı telefi eğitimleri kapsamında Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle bir araya geldi.

- Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi

ANKARA - Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı telefi eğitimleri kapsamında Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle bir araya geldi.

Salgının zorluklarıyla geçen bir buçuk yıllık dönemin ardından 21 Haziran'da öğrencilere yönelik sosyal, duygusal, akademik destekler başlatıldı. Bu kapsamda Bakan Ziya Selçuk, Her ilde farklı etkinliklerin yapıldığı program dahilinde Hakkari'de öğrencilerin yaz kampına katıldı.

"Gerçekten eğitimin başka bir boyutu"

Sümbül Dağı'nın eteklerinde Zap'ın kenarında gençlerle beraber rafting yapmanın, botlara binmenin, öğrencilerden öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bana 'Ziya öğretmenim öyle olmaz küreği böyle tutacaksınız' diye bana uyarıda bulunuyorlar. Gerçekten eğitimin başka bir boyutu. Buradaki liseli gençlerde gördüğüm o heyecan o bakışlar gerçekten çok mutluluk verici. Telafinin aslında tamda böyle bir şey olduğu, sadece telafinin değil de eğitimin her halinde salgın sonrası da bu boyutunun sürmesi konusunda bir mesaj aldık" ifadelerini kullandı.

"Kamptaki etkinliklerimizin sonucunda ilkokul çocukları 'Ziya hoca görüşürüz' demeye başlayınca, evet bu iş olmuş demeye başladım"

Çocukların kendisine yaklaşımından bahseden Bakan Selçuk, "Dün Yüksekova'daydım Ahmed- i Hani Ortaokulu'nda çocuklarla ve gençlerle beraberdik. Orada voleybol oynadık, spor salonu, akıl oyunları o kadar çok zenginleştirilmiş faaliyetler var ki. Aslında burada sadece okulların kendi faaliyeti değil Türkiye'nin tüm birikimi var. Valimizin organizasyonunda bütün kurumlar; Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı hepsi ama hepsinin destekleri var. Hep birlikte çocuklarımızın bu dönemde ruhsal olarak daha da iyileşmeleri kendilerini iyi hissetmeleri için çok iyi ortamlar var. Dün yine kamp alanındaydık. Orada yüzlerce çocuğumuz yüzlerce etkinlikler yapıyorlar. Sürekli beni etkinliklere davet ediyorlar. Bazılarını gözüm kesiyor bazılarını kesmiyor. Bazen katılmaya çalıştım. Artık kamptaki etkinliklerimizin sonucunda ilkokul çocukları 'Ziya hoca görüşürüz' demeye başlayınca, evet bu iş olmuş demeye başladım kendi kendime. Artık Ankara'ya selamlar gönderiyorlar, taleplerini iletiyorlar. Çocukların tamda kişiliklerinin olgunlaşmasına gelişmesine hizmet edecek olan bu tür faaliyetler bizim çift kanatlı insan ne demektir sualimizin de yanıtını ortaya koyuyor. Çocuklarımız sporda, sanatta, kültürde son derece başarılı faaliyetler yapıyorlar" " ifadelerine yer verdi.

"Öğretmenlerimize minnettarım"

Öğretmenlere ilgileri için teşekkür eden Bakan Ziya Selçuk şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimize minnettarım. O çocukları nasıl yönetiyorlar? Bu gün yine bir spor salonunun içindeydik. En az 15-20 grupta çocuklar heyecanlı bir şekilde akıl-zeka oyunları, tenis maçları ve diğer bütün etkinliklerle 'Evet Ziya hoca işte eğitim bu olmalı' şeklinde bana haykırıyorlardı sanki. Ekip arkadaşlarımızla beraber burada Hakkari'nin güzelliklerini yaşamak, yaşatmak, buradan tüm Türkiye'ye selam söylemek ve buradaki güzellikleri anlatmakla bitmez diyerek noktalamak gerçekten çok önemli. Ben kendimce şöyle bir karada vardım. Buraya daha çok öğrencimiz ve öğretmenimiz gelmeli. Bizim bu Sümbül Dağı'nın eteğinde, Zap suyunda yapacağımız çok işler var. Çocuklarımızın bu ülkenin bayrağını daha yükseğe taşıyacak bir enerji ile dopdolu olmalarını önemsiyorum.

Dün Yüksekova'da çocuklarımızın kayak antrenman çalışmalarını gördüm. Patenlerle kayak çalışmaları yapıyorlar şuan da kar olmadığı için. Ama o kadar başarılılar ki, milli takımda çok başarılılar, takımlarda çok başarılılar. Neredeyse takımların yarısından fazlası Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. Bu bize şöyle bir mesaj veriyor. Orada kayak odaklı bir spor lisesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bundan sonra buradaki spor, sanat ve kültür faaliyetlerinin eğitimle bütünleşik şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz.

Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi
Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi

Toros Dağları, Ziya Selçuk, Hakkari, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek 16:01 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu 15:04 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak 14:50 Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz 14:40 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı         
15:21
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik         
14:49
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bakan Ziya Selçuk, Hakkari'de telafi etkinlikleri kapsamında doğa kampı ve rafting yapan gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement