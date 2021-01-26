Son dakika haberleri... Bakan Selçuk velilere, "Yarıyıl tatilinde çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın" tavsiyesinde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk velilere, "Yarıyıl tatilinde çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın" tavsiyesinde bulundu
26.01.2021 20:42
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olmasını tavsiye etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinde çocukların ekranlardan uzak olmasını tavsiye etti.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz yarıyıl tatilini geçirdiğimiz şu günlerde sizlerden birkaç ricam var. Lütfen, çocuklarınızın ekranlardan uzak olmasını sağlayın. Mümkünse ev işlerinde size destek olsunlar. Birlikte geçirdiğiniz vakitlerde kitap okuyun. Dinlenmeleri için bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.
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