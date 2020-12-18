Son dakika! Bakanı Akar: "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ukrayna ile stratejik ilişkilere önem verdiklerinin altını çizerek, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'ya 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile beraber gerçekleştirdikleri 2+2 formatındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmeleri içeren bir basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında söz alan Milli Savuma Bakanı Akar, "Değerli dostum Ukraynalı Bakanlara bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Programımız yoğun geçti ve çok önemli somut anlaşmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen çerçeveler bir kez daha görüşüldü. İstanbul'da yapılan toplantıların devamı olan bu toplantılarda savunma ve askeri alanlarda görüşmeler yaptık. İstanbul'daki görüşmelerden sonra kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik. Bu dörtlü toplantıda iki ülke adına bölge adına neler yapabileceklerimizi konuştuk önemli kararlar aldık" dedi.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK VERİYORUZ"

Akar, Ukrayna ile Türkiye'nin ortak tarihine vurgu yaparak, "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile ilgili stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz. Savunma ve güvenlik konularında Bakan Taran'ın da bildirdiği gibi askeri işbirliği konularında önemli mesafeler kaydettik. Bu çerçevede Ukrayna'da silahlı kuvvetlerde yapılacak reformlara ve NATO üyeliğine destek veriyoruz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Bu önemli bir adım ve gelişme idi. Eğitim ve tatbikatlarımızı da planlıyor ve uyguluyoruz. Tabi biz Karadeniz'deki mevcut durumun barış ve istikrarının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda dikkatli ve hassas davranıyoruz. Herhangi bir provokasyona ve gerilime yer vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Akar, Ukrayna ile Türkiye'nin savunma sanayiinde karşılıklı olarak birbirine destek verdiğini söyleyerek, "Sadece savunma ve güvenlik konularında değil ticari ve turizm konularında da önemli yatırımlar yapıyoruz. İleriki dönemlerde meyvelerini alacağız. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra ticaret ve turizm sektörünün çok daha hızlı ilerleyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)