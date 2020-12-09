" Hatay , Adana , Samsun , Antalya , Mersin ve Ordu 'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor."

Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır."

Son Dakika › Sağlık › Son Dakika | Bakanı Koca: (50 milyon doz sipariş edilen aşı) 'Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır.' - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim