Son dakika! Bakanı Kurum: "Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var." dedi.