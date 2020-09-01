Son dakika! Bakanı Pakdemirli: "(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini... - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınal ilgili görüntüleri ve haritaları incelemesi
Bakan Pakdemirli'nin Nallıhan'daki yangınla ilgili verileri ve alınan tedbirleri anlatması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:52 - Kaynak: AA
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