Son dakika... Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinden ayrıldı - Son Dakika

Son dakika... Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinden ayrıldı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Pakdemirli, yangın alanındaki incelemesinin ardından Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, önceki gün Kuyubeli Mahallesi'nde başlayan yangına ilişkin bilgi verdi.

Meteorolojik şartların ağır koşulları içinde, saatte 35-40 kilometre esen rüzgarda, nemin yüzde 20'nin altında ve sıcaklığın çok yüksek olduğu bir coğrafyada çalışmalarını yaklaşık 2 güne yakındır sürdürdüklerini belirten Pakdemirli, "Çalışmaları sürdürürken 2 amfibi uçak, 19 helikopter, 16 kuruma ait 20 de dışarıdan gelen iş makinesi olmak kaydıyla 170 arazöze çıktık. Bunun 17 ekibini dün itibarıyla yeniledik. 750 personelimizi 830'a çıkarak, dün yorulan arkadaşlara da 80 arkadaşımızı takviye ederek çalışmalarımıza devam ettik." dedi.

Pakdemirli, yangından etkilenen 8 mahallenin muhtarlarıyla toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere 900'ün üzerinde de haneyi tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şükür bu olayda can kaybımız yok. Rabbime şükür ediyorum. Evlerin çoğunda da zarar yok ama zarar tespitlerine de başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da hasar tespitlerine başlamış durumdayız. Cumhurbaşkanımız da hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatını bize verdi." diye konuştu.

"Yangın tamamen kontrol altında"

Bakan Pakdemirli, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) kaynaklarıyla vatandaşların yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba göstereceklerini dile getirdi.

Yangınla mücadelede birçok teknik kullandıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik. Dün yine Çürüklü Mahallesi'nde de maalesef bir ara mahalle risk altında girdi. Bu risk altına giren mahalleyi de korumak maksadıyla karşı ateş düşünüldü ama son anda da buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalarımız devam etti, sahadan ayrılmadık. Hem gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide birebir orman teşkilatımızla buluşarak hem onların eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık. Şu saat itibarıyla memnuniyetle söyleyebilirim, her şey kontrol altında. Ateşin etrafı çevrilmiş. Yer yer ufak tütenler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. Aslında geceden beridir büyük ölçüde bunu başardık ancak gece tekrar kuzey batı istikametinde parlayan bir ateş sebebiyle de işin açıkçası onu da garanti altına almak istedik ama artık sabah saatleri itibarıyla yangın tamamen kontrol altında."

Pakdemirli, yangına karşı çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz"

Yöre halkına da yangınla mücadele sırasındaki desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli, "Büyük bir acı, sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur durdular, çok sabırlı oldular onlara özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki en başta orman teşkilatına, orman teşkilatının başındaki genel müdür arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şu saat itibarıyla yangın çıktığından beri buradalar ve hiç kimse uyumadı şu saate kadar. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Valimize, belediye başkanlarına, milletvekillerine ve tüm emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Pakdemirli, yangının çıkış sebebine ilişkin, "Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Valiliğimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili tabii ki çok yönlü soruşturma devam ediyor. Çok yönlü soruşturmanın da akabinde herhalde kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıla göre yüzde 30-40 daha fazla yangınımız var"

Bu sene orman yangınlarının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu sene, geçen yıla göre yüzde 30-40 daha fazla yangınımız var. Bunun anlamı daha çok çalışan teşkilat, daha çok teçhizata ihtiyaç demek. Bunların hepsinin karşılanması konusunda da en başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye bu anlamda çok büyük bir kurumsal kapasite kazandırdık. Hem İHA'larımız olsun hem amfibik jet uçaklarımız olsun hem de yeni yeni ormana kazandırdığımız personelimizle ve yeni aldığımız teçhizatlar, arazözler ve diğer teçhizatlarla da yangınlarla dün olduğu gibi bugün de mücadele edeceğiz. Yarınlarda da inşallah gelecek nesillerden emanet aldığımız bu ormanlarımızı daha da fazla koruma imkanına sahip olacağız."

Pakdemirli, yangının çok parçalı bir alana yayıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim gördüğüm kadarıyla alanın belki dörtte birinde yangın var, dörtte üçünde yangın yok. Bu tarım arazilerini de kapsıyor, orman arazilerini de kapsıyor. Bu sebeple bu, ortalamanın üzerinde bir yangın olmakla beraber Türkiye'nin büyük yangınlarından bir tanesi değil. Kesin rakamlar çıkınca arkadaşlarımız, orman teşkilatım bunları paylaşır. Bunları istatistiksel olarak de her yıl da paylaşıyoruz, her yıl toplam yanan alanları da paylaşıyoruz. Arkadaşlar kesin hesapları çıkardıktan sonra bu paylaşımları da yapar. Şu ana kadar işin açıkçası bu hesabı yapmadık. Bizim buradaki ana amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Şükür soğutma faaliyetlerine başlayabildik."

Son dakika... Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinden ayrıldı

Bekir Pakdemirli, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinden ayrıldı - Son Dakika
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