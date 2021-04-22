Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması - Son Dakika

Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

22.04.2021 09:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye aşı çıkarması yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'ye aşı çıkarması yaptı. Erciyes Üniversitesinde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceleyen bakanlar, önemli mesajlar verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının faz 2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığına iletileceğini belirterek, "Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayımızı elde etmiş olacağız." dedi.

Bakan Akar da tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, "Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım." diye konuştu.

Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.

Faz 2'de sona doğru

Bakanlar Varank ve Akar, Kayseri'de ilk olarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesinde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini (İKUM) ziyaret etti. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bakanlara bilgi verdi.

Yeni aşı merkezi

Bakanlar, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı adayı hakkında bilgilendirme yaptı. Varank ve Akar ayrıca, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini inceledi.

"Dünyaya şifa olacak"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Varank, aşı adayının faz 2 çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılamaların yapıldığını belirterek "Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız." dedi.

Faz 3 için gönüllü istenecek

Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların vakti geldiğinde, aşıya erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesine başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aşı bilinci

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'a karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz." dedi.

Millilik ve yerlilik vurgusu

Burada yapılan çalışmaların genç araştırmacılara da ilham vereceğini kaydeden Akar, "Burada çalışan çok genç arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın gece gündüz burada çalıştıklarını öğrendik. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden de çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek memnuniyet verici. İnanıyorum ki millilik ve yerlilik konusu bütün alanlarda kendini gösterecek ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yüzde 98'i dolu

Varank ve Akar, daha sonra Erciyes Teknopark'a giderek burada yapılan bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Teknoparkta 255 Ar-Ge firması bulunduğu ve yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyetlerin sürdüğü öğrenildi. Teknoparkın 2007-2020 yılları arasında 40 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı yaptığı ifade edildi.

Mekanik Kuluçka Merkezi

Bakanlara teknoparkta bulunan Mekanik Kuluçka Merkezinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle inşa edildiği bilgisi verildi.

Toplam 8 hangardan oluşan kuluçka merkezinin birinci etabının Ekim 2020'de hizmete girdiği, 2 ayda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

Mekanik Kuluçka Merkezinin 16 hangardan oluşacak ikinci etabının inşaatının Temmuz 2021'de tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.

Yerli Biyoreaktör

İki bakan, daha sonra teknoparkta bulunan Valentis Biyoteknoloji firmasının biyoreaktör üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Aşı, ilaç ve gıda üretiminde kullanılan biyoreaktörler, tamamen ithal ediliyor.

İki bakana, firma tarafından geliştirilen ve 2 litre hacme sahip bir biyoreaktör tanıtıldı.

Geçen yıl imal edilerek test çalışmalarına başlanılan biyoreaktörün, istenilen biyolojik malzemeleri başarıyla ürettiği bilgisi verildi.

300 litrelik versiyonu test aşamasında

Projenin ikinci aşamasında 300 litre kapasiteli gerçek ölçekli bir biyoreaktör tasarımı gerçekleştirilerek üretiminin tamamlandığı ve biyoreaktörün halen test ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.

Bakanlar Varank ve Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Kayseri, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması - Son Dakika


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