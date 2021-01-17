Üye Girişi
Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı

17.01.2021 15:47
Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de batan kuru yük gemisi "ARVIN" için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden şu ana kadar 6'sının kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de batan kuru yük gemisi "ARVIN" için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden şu ana kadar 6'sının kurtarıldığını, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

Bakanlık bünyesindeki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince bölgeye arama kurtarma unsurlarının derhal sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna'da yerleşik firma yetkilileriyle irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden ARVIN gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir."

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma, Bartın, Palau, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de batan kuru yük gemisinden 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement