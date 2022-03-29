Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

29.03.2022 16:21
Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması

Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca "1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükselteceği belirtilen dev projelerin, devlet aklı ve politikalarının sonucu planlanarak inşa edildiği ve yalnız Türkiye'nin değil dünyanın hizmetine sunulduğu kaydedildi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, "Açıldığı ilk hafta ücretsiz geçişlerde hafta içi günlük araç geçiş sayısında 20 bine ulaşılmış, hafta sonu bu rakam yaklaşık 40 bin olmuştur. Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi diğer yatırımlarımızdakine benzer şekilde bu rakamlar ilerleyen aylarda artacak ve özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacaktır. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi" denildi.

Yatırımların yalan, iftira ve karalama ile itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının yeni olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uçağın inmediği yere havaalanı mı yapılır?' sözlerinin temsilcisi olan bu zihniyete rağmen yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2021 yılında 25 milyonluk yolcu kapasitesi ile Avrupa'nın en yoğun 6'ncı havalimanı olmuştur. 'İki beton kuleden ibaret' diyerek görmezden gelmeye çalıştıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişi ile Kamu Özel İşbirliği'nin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Böylelikle boğaz geçiş trafiğine nefes aldırmıştır. 'Su sızdırıyor' yalanıyla baltalanmak istenen Marmaray, bir günde taşınan yolcu sayısı 594 bin 321 ile kendi rekorunu dün yeniden tazelemiştir. 'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer almıştır."

Açıklamada, aynı zihniyetten 20 yıldır ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımları takdir etmelerinin beklenemez olduğu kaydedilerek, "Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik ama unutulmasın ki ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeriz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten. Gerçekler ortada. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın ömrü kısa" denildi.


YORUMLAR
500
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bu zihniyetin, GSYİH'ya 409 milyar dolarlık, üretime 869 milyar dolarlık katkımızı takdir etmeleri beklenemezdi' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bu zihniyetin, GSYİH'ya 409 milyar dolarlık, üretime 869 milyar dolarlık katkımızı takdir etmeleri beklenemezdi' Son dakika haberi... Ödeal, SaltPay'den 52 milyon TL'lik yatırım aldı Son dakika haberi... Ödeal, SaltPay'den 52 milyon TL'lik yatırım aldı

1915 Çanakkale Köprüsü, Yatırım, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile katliamında yeni detaylar: 4'ü de kafalarından vurulmuş!
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement