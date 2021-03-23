Bakanlık belediyelere 695 milyon TL çevre yatırımında bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl belediyelere 572 adet çevre temizlik aracı hibe ederken, bisiklet ve yürüyüş yolları, Sıfır Atık Projesi, çevre dostu sokak projeleri ve katı atık tesisleri için de toplam 695 milyon 241 bin 408 TL maddi destekte bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelere olan yardımları devam ediyor. Bakanlık, geçen yıl 592 belediyeye 273 çöp toplama aracı, 44 vidanjör, 63 yol süpürme aracı, 61 arazöz ve 131 adet diğer çevre temizlik aracı olmak üzere toplam 572 adet çevre temizlik aracı hibe etti. Bakanlık, ayrıca 341 belediyeye 64 bin 680 adet çöp konteynırı hibe etti. Belediyelere 2019 yılında 516 adet, 2020 yılında 572 adet çevre temizlik aracı hibe eden bakanlığın 2021 yılında da belediyelere yardımları devam edecek.

Temizlik araçları ile birlikte bakanlık belediyelerin alt yapı projelerine ve çevre dostu projelere de maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda bakanlık geçen yıl "Sıfır Atık" kapsamında 86 projeye 108 milyon 400 bin TL, bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşan 46 projeye 66 milyon 590 bin TL, çevre dostu sokak projelerine 1 milyon 761 bin TL, katı atık programından oluşan 16 projeye 50 milyon TL ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında 25 adet projeye 26 milyon 620 bin TL yardımda bulundu.

Temizlik araçları ve çevre yatırımları ile birlikte bakanlık geçen yıl belediyelere toplam 695 milyon 241 bin TL maddi destek sağladı.

(İHA)