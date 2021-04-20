Son dakika... Bakanlıktan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin eğitim rehberi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren, 50'nin altında çalışan istihdam eden, küçük ve mikro ölçekteki işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin kapsamlı rehber hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü doğdu. Kanun, az tehlikeli sınıfta yer alan mikro ve küçük işletmeler için söz konusu hizmetlerin işveren/işveren vekili tarafından verilmesine imkan tanıdı. Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin hazırlanan kapsamlı rehberde bu düzenlemenin şartları ve uygulama şekli yer aldı.

BAŞARILI OLANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNİ ÜSTLENEBİLECEKBu kapsamda, eğitimi verebilecek niteliğe sahip ve protokol yapmaları halinde üniversiteler, Türkiye Esnaf ve Sanatkar Odaları, TOBB'a bağlı işveren kuruluşları veya Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenecek 16 saatlik eğitimi tamamlayıp sınavda başarılı olan işveren/işveren vekilleri kendi iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini üstlenebilecek.'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı' kapsamında söz konusu hizmetleri üstlenmek isteyen işveren ve işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sırasında bu rehberi kaynak olarak kullanabilecek.Öte yandan büyük ölçekli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yeri iş verenlerinin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda temel sorumlulukları ile bunların nasıl yerine getirileceği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacak.İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNE KATKI

İş sağlığı ve güvenliğinin üretimin tüm süreçlerinde esas alınması, çalışma ortamının bu esaslara göre tasarlanması ve düzenlemesi hususlarını da içeren rehberde fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklerin de dahil olduğu pek çok başlık ele alındı. Bu kapsamda gebe, emziren ve engelli çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların bulunduğu iş yerlerinde, çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, çalışma şartlarıyla ilgili güncel mevzuat hükümlerinin dikkate alınması sağlanacak. İşveren tarafından kaynak olarak kullanılacak rehber, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanması konusunda yol gösterecek. Kanuni yükümlülüklerin her biri için detaylı bilgi ve açıklamaların yer aldığı rehber, iş yerlerinde yaşanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlayacak.