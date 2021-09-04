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Son Dakika | Bakanlıktan okulların güvenliğiyle ilgili genelge - Son Dakika

Son Dakika | Bakanlıktan okulların güvenliğiyle ilgili genelge

04.09.2021 11:40
Son Dakika | Bakanlıktan okulların güvenliğiyle ilgili genelge, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

İçişleri Bakanlığı okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

Pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi İçişleri Bakanlığı okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Yeni eğitim öğretim döneminde bin 54 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak.

İçişleri Bakanlığı 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Emniyet ve jandarma birimlerince okul ve çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Okullarda, sabit olarak kolluk ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri bulunacak

Kolluk birimlerince yapılan değerlendirmeler neticesinde öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak "okul kolluk görevlisi", okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi", okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde görünür/hakim noktalarda görev yapacak "devriye/ekip personeli" ile özel güvenlik görevlileri görev yapacak.

Yeni dönemde okullarda bin 54 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 6 bin 523 devriye ekibinde toplam 19 bin 569 kolluk personeli görevli olacak. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program dahilinde 10 bin özel güvenlik görevlisi de okulların güvenliğini sağlayacak.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okul giriş çıkışlarında görev alacak devriye ekiplerinin görev ve sorumluluklarını belirleyen talimatı valiliklere gönderdi.

Mesai saatlerinde görev yerlerini terk etmeyecekler

Eğitim süresi boyunca görev yapacak olan okul kolluk görevlileri, görevli oldukları okullarda öğrenci giriş saatinden yarım saat önce hazır bulunacak. Mesai saatlerinde görev yerlerini asla terk etmeyecek. Okul idaresi ile sürekli irtibat ve iletişim halinde olacak. Okul giriş-çıkış saatleri başta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirleri alacak.

Okulda uyuşturucu, uyarıcı madde satışı ve kullanımını engelleyecek. Okul önleri ve yakın çevresinde, suç işlemede kullanılabilecek kesici, delici, patlayıcı vb. diğer unsurları satan, taşıyan ve bulunduran kişiler hakkında işlem yapacak.

Okulların giriş çıkış saatlerinde görev alan devriye ekipler, okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen şahıslarla ilgili kontrolleri yapacak. Gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak okul çevresinden bu şahısları uzaklaştırılacak.

Okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan, seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek içecek satanların men edilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyon sağlayacak. Okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içki satan işyerleri hakkında işlem yapacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışarak okul servis araçlarının denetimini yapacak.

Sürekli irtibat halinde olunacak

Güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ise sorumlu oldukları okulların idarecileri, görevli rehber öğretmen ve okul aile birliğinde bulunan velilerle sürekli görüşerek bilgi alışverişinde bulunacak.

Okul güvenlik kameralarının KGYS'ye entegrasyonu tamamlanacak

Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecekve 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Güvenlik kamera sistemi kurulan okulların çevre güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve olayların kayıt altına alınması amacıyla görüntüler öncelikle okul yönetimleri tarafından izlenecek.

Metruk binalar yıkılacak, internet kafe ve oyun salonlarının denetimine ağırlık verilecek

Okul çevrelerinde metruk statüsünde olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirlerin gözden geçirilecek ve işlemleri tamamlanan metruk binaların biran evvel yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet cafe/oyun salonları vb. yerlerin düzenli olarak denetlenecek.İnternet toplu kullanım sağlayıcıları ile ilgili olarak 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen yükümlülükler ile bu işyerlerinde uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışının önlenmesi de dahil her türlü önleyici tedbir alınacak.

Yüzde 20 azalma sağlandı

Okul ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim, İçişleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca 2018 yılında itibaren uygulanmaya başlayan "Okul ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" ile birlikte okul ve çevrelerinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 oranında azalma sağlandı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Görevlisi, İnternet, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bakanlıktan okulların güvenliğiyle ilgili genelge - Son Dakika


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