Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor
20.06.2022 12:34
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 550 bin kişiye askerlik affı sağlayacak 20 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti.
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20.06.2022 12:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor - Son Dakika