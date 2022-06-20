Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor - Son Dakika
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Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor

20.06.2022 12:34
Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 550 bin kişiye askerlik affı sağlayacak 20 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti.

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Bedelli askerlik 2022, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor - Son Dakika
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