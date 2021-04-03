Osmaniye'de çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip hurdacıya satmaya çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri haberleşme kablolarının çalındığı bilgisini aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan fiziki takip sunucunda hırsızlık şüphelileri Ö.A. ve B.K.'nin kabloların plastikleri eritip iç kısmındaki bakırların satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler şahısları bakır telleri satarken suçüstü yakaladı. Çalınan malzemelere el konulurken şüpheliler olay yerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE