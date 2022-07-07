Son dakika! BAKIRIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika! BAKIRIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

07.07.2022 14:22

Son dakika haberleri... BAKIRKÖY'DE bürosunda silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BAKIRKÖY'DE bürosunda silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için cenaze töreni düzenlendi. Avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Bakırtaş için taziyeleri eşi Günsenin Bakırtaş ve çocukları Ezgi Bakırtaş, Ali Selçuk Meriç, İsmail Baran Meriç, kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cübbesi tabutuna sarılan avukat, eşi ve çocuklarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bakırtaş'ın cenazesi, Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'AVUKAT BİR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR'

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Meslektaşımızın hunharca katledilmesinin toplumsal açıdan değerlendirilmesi aşamasında olduğumuz kanısındayım. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Toplumun bilmesi gereken bir şey var. Avukat bir davanın tarafı değildir. Avukat olmazsa savunma olmaz. Şimdi bu meslektaşımızı katleden katil zanlısını da bir avukat savunacak. Böyle bir konumdayız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok"dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! BAKIRIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! BAKIRIKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT SERVET BAKIRTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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