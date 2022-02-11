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Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği - Son Dakika

Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği

11.02.2022 07:48

Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı 3 katlı binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu Bakırköy'de mağaza olarak kullanılan 3 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği

Vatandaşlar yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı

3 katlı binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu

İSTANBUL - Bakırköy'de mağaza olarak kullanılan 3 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Mağaza önünde bulunan ahşap eşyaların yanması sonucu binaya sıçrayan alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 06.45'te Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap binanın önünde çıktı. İddiaya göre mağaza önünde bulunan ahşap eşyalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Ahşap kaplı binada hasar oluştu

Yangın kısa sürede dışı ahşap kaplama olan binaya sıçradı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının ilk çıktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Evden kova ile su getirdim"

Yangının çıktığını gördüğünde evinden kova ile su getiren Bülent Mert, "Biz buradan geçiyorduk bir baktık ahşap eşyalar yanıyor evden kova ile su getirdim. İtfaiye ve sulama aracı geldi müdahale etti. Allaha şükür can kaybı da yok" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri yangını çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği
Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği

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İstanbul Caddesi, İtfaiye, Yangın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de 3 katlı mağazada yangın paniği - Son Dakika
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