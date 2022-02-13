Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 2 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL - Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.
Gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yaşanan iki grup arasındaki çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaşanan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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