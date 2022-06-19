Son dakika! Bakırköy'de erkek ile kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika! Bakırköy'de erkek ile kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu

19.06.2022 12:40
Son dakika! Bakırköy'de erkek ile kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberler... Bakırköy'de binanın bodrum katında göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı kadın tedavi altına alındı.

Bakırköy'de binanın bodrum katında göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi, yaralı kadın tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında birlikte yaşayan Alper B. (20) ile Suna T. (20), bir süre önce ayrıldı.

İkili, aralarındaki sorunları görüşmek için perşembe gecesi bir araya geldi.

Buluşma sırasında Alper B, arkadaşı A.C'yi arayıp Suna T'nin kendisini vurduğunu ve hemen gelmesi gerektiğini söyledi. Arkadaşı A.C. de vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Durumun bildirildiği polis ekipleri, Alper B. ile Suna T'yi sol göğüslerinden vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Olay yerinde tek tabancanın olduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri, Alper B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı Suna T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Alper B'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğinin kriminal incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

"İki el silah sesi geliyor"

Olayın yaşandığı binanın bulunduğu sokakta berber dükkanı işleten Arif Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kişinin tartıştıklarını ileri sürdü.

Güner, "Arkadaşları kapıya geliyor. İki el silah sesi geliyor ama apartmandaki kimse duymuyor. Kızı çıkartırken gördük. Kanlar içinde olduğunu biliyoruz. Çocuk zaten sonra kendisine sıkmış, orada ölmüş. Kızın durumu bilinmiyor. Ne olduğu tam, açık bilinmiyor. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Olay evin içinde yaşandı. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Zaten çok fazla tanımıyoruz." diye konuştu.

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Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu
Kaynak: AA

Zeytinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakırköy'de erkek ile kadın evde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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