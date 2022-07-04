Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

04.07.2022 09:00

Bakırköy'de çarpışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesine uçtu.

Bakırköy'de çarpışan iki araçtan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Gazi Evrenos Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baharistan Sokak'tan Gazi Evrenos Caddesi'ne çıkan 34 JD 2609 plakalı araç, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 AJ 8048 plakalı araca yandan çarptı. 34 AJ 8048 plakalı araç kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada bahçede kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise bahçeye uçan aracın sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Mahalle sakinleri olayın meydana geldiği yolda her gün kaza yaşandığını ancak yetkililer tarafından yeterli önlem alınmadığını ifade etti.

"SALONDA OTURURKEN BİR ANDA GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK"

Evinin bahçesine araç uçan Kadir Süleyman Silistre, "Baharistan Sokak ile Gazi Evrenos Caddesi'nin birleştiği yolda durulması gerekiyor. Baharistan Sokak'ta 'dur' tabelası var. Ama sürücüler durmayarak caddeden gelen araçlara çarpınca her gün kaza oluyor. Köşe başlarına kasis ve ışık istiyoruz kimse yapmadı. Az kalsın benim evime giriyordu. Eve giremedi demir ve ağaca çarptı. Demir ve ağaç olmasa direkt girmişti. Salonda otururken bir anda gürültüyle dışarı çıktık. Şuraya bir tane kasis ile ışık yapamadılar. Belediyeye yazdık, muhtara söyledik önlem alan yok" dedi. Çevre sakinlerinden Sefa Aydın ise, "Burada gördüğümüz dördüncü, beşinci kaza. Bu, kavşaktan dolayı kaynaklanıyor. Kontrolsüz gidiyorlar. Araca yandan çarpıyor kadın da hakimiyetini kaybedince buradan aşağı uçuyor. Kimse yol vermeyi bilmiyor" şeklinde konuştu.

(Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

YORUMLAR
500
BODRUM'DA, İNGİLİZ ÇİFT KAZA GEÇİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI BODRUM'DA, İNGİLİZ ÇİFT KAZA GEÇİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI Evinin bahçesinde ahşap kulübede elleriyle yapıyor, siparişlere yetişemiyor Evinin bahçesinde ahşap kulübede elleriyle yapıyor, siparişlere yetişemiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 TÜİK'in açıkladığı rakama DEVA Partisi lideri Babacan'dan tepki: Gerçek enflasyonun yüzde 200'e yakın çok iyi biliyoruz
12:09 2022 yılında kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
12:08 Trabzonspor, Trezeguet için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
11:57 Attan düşen hokey Leah Kilner, hayatta kalma mücadelesi veriyor!
11:50 Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!
11:47 Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü, HDP Danışma Kurulu'na girdi! İşte Kerem Fırtına'nın kararının ayrıntıları
11:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon oranına tepki gösterdi: TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmaktır
11:34 Demet Akalın'dan bomba ima: Survivor'da şampiyonun kim olduğunu önceden bildiğini öne sürdü
11:32 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı!
11:08 Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 12:49:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kaza yapan araç evin bahçesine uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement